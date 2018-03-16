28 примеров рекламы, на которую вряд ли кто-то поведется

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Реклама, конечно же, должна помогать продажам. Но для этого нужно продумать все до мельчайших деталей, иначе она рискует превратиться в комедию, как это произошло у незадачливых дизайнеров из нашей подборки.

AdMe.ru собрал для вас самые эпичные рекламные провалы. Смотрите и запоминайте: так делать не надо.

Я, пожалуй, найду другой способ лечения

«Узнайте о преимуществах гипнотерапии. Панические атаки. Депрессия. Тревожность».

НЕвдохновляющий коврик для йоги

«Nothing is impossible» — «Нет ничего невозможного». «Nothing is possible» — «Нет ничего возможного».

Какого черта вообще здесь происходит?!

Будьте осторожны, размещая рекламу на раздвижных дверях

«Практикуйте ваши убийства».

У него слишком много рук

Да уж, спасибо за поздравления

«Поздравляем, у вас Рак».

Хорошая реклама, но стоит сменить ракурс, и произойдет это

С Днем отца!

«Для девочек, которые балуют своих „папочек“. 15 % экономии».

Ресторан выбрал себе не лучшее название

«Выбирайте Азию. Выбирайте неправильное (от англ. wrong — „неправильный“)».

«Это самый жуткий кролик, которого я видел»

«Зарезервируй свой костюм кролика сейчас!»

Реклама для сороконожек?

После такой рекламы страшно обращаться в эту компанию

Выглядит так, будто они продают собачье мясо

«Только мне кажется, что бесплатный кофе не должен стоить 1 доллар?»

«Теперь библиотека предлагает бесплатный кофе за $ 1».

Вот почему важно читать то, что мелким шрифтом

«Скидка 40 % на все без исключения. Есть ограничения и исключения».

Этот зефирный человечек поджаривает зефир!

Такой же плакат висит на обратной стороне стекла, и вот каков эффект

Только я вижу здесь просто два бигмака?

Неразумное размещение рекламы — прямо рядом с зеркалом

Кажется, у создателей этой рекламы серьезный дефицит продуктов

В зимний сезон грейтесь и поджаривайтесь

Вот что бывает, когда вы пытаетесь совместить рекламу для мужчин и женщин

Потому что ничто так не стимулирует покупать алкоголь, как неопытные родители

«Товары для детей. Пиво и вино».

И так сойдет

О боже, это ведь убийство!

Акция мечты!

Купил себе кашу...

Веселье для всей семьи

А какие примеры неудачной рекламы встречались вам?