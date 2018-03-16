28 примеров рекламы, на которую вряд ли кто-то поведется
Реклама, конечно же, должна помогать продажам. Но для этого нужно продумать все до мельчайших деталей, иначе она рискует превратиться в комедию, как это произошло у незадачливых дизайнеров из нашей подборки.
AdMe.ru собрал для вас самые эпичные рекламные провалы. Смотрите и запоминайте: так делать не надо.
Я, пожалуй, найду другой способ лечения
«Узнайте о преимуществах гипнотерапии. Панические атаки. Депрессия. Тревожность».
НЕвдохновляющий коврик для йоги
«Nothing is impossible» — «Нет ничего невозможного». «Nothing is possible» — «Нет ничего возможного».
Какого черта вообще здесь происходит?!
Будьте осторожны, размещая рекламу на раздвижных дверях
«Практикуйте ваши убийства».
У него слишком много рук
Да уж, спасибо за поздравления
«Поздравляем, у вас Рак».
Хорошая реклама, но стоит сменить ракурс, и произойдет это
С Днем отца!
«Для девочек, которые балуют своих „папочек“. 15 % экономии».
Ресторан выбрал себе не лучшее название
«Выбирайте Азию. Выбирайте неправильное (от англ. wrong — „неправильный“)».
«Это самый жуткий кролик, которого я видел»
«Зарезервируй свой костюм кролика сейчас!»
Реклама для сороконожек?
После такой рекламы страшно обращаться в эту компанию
Выглядит так, будто они продают собачье мясо
«Только мне кажется, что бесплатный кофе не должен стоить 1 доллар?»
«Теперь библиотека предлагает бесплатный кофе за $ 1».
Вот почему важно читать то, что мелким шрифтом
«Скидка 40 % на все без исключения. Есть ограничения и исключения».
Этот зефирный человечек поджаривает зефир!
Такой же плакат висит на обратной стороне стекла, и вот каков эффект
Только я вижу здесь просто два бигмака?
Неразумное размещение рекламы — прямо рядом с зеркалом
Кажется, у создателей этой рекламы серьезный дефицит продуктов
В зимний сезон грейтесь и поджаривайтесь
Вот что бывает, когда вы пытаетесь совместить рекламу для мужчин и женщин
Потому что ничто так не стимулирует покупать алкоголь, как неопытные родители
«Товары для детей. Пиво и вино».
И так сойдет
О боже, это ведь убийство!
Акция мечты!
Купил себе кашу...
Веселье для всей семьи
А какие примеры неудачной рекламы встречались вам?
Фото на превью GallowPlaceholder/reddit, CosmoInColour/reddit