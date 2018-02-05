28 доказательств, что иногда можно провалить даже самую простую задачу

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Есть люди, которые не особо серьезно относятся к своей работе. И как раз их стараниями появляются на свет такие курьезные шедевры, как те, что мы предлагаем вашему вниманию.

AdMe.ru собрал 28 снимков того, что выходит, если работать под девизом «И так сойдет».

Интересно, долго эта флешка будет заряжаться?

Такая вот странная собака

Знак для тех, кто нестандартно смотрит на мир

Все было бы хорошо, если бы клюв пришили чуточку ниже

Так какое число все-таки правильное?

С этой ложкой все не так просто, как кажется на первый взгляд

Свой среди чужих

У кого-то был последний рабочий день на телевидении

И так сойдет!

При работе с наружной рекламой необходимо учитывать даже самые незначительные детали

Чтобы свежесть булочки точно не вызывала сомнений

Деревья-бунтари?

Может, все-таки наоборот?

Быть может, это арт-объект?

Ну не короткие же и красные? Так что все логично

Гараж есть, подъезд к нему формально тоже в наличии, так что никаких проблем

Кокосы для любителей всего розового

Кажется, вентиляция в ванной отеля не работает

И как же, по их мнению, выглядит кукуруза?

Грузчики не любят, когда им указывают

«Я и мой коллега решили снять номер на двоих, чтобы сэкономить деньги. Такого мы не ожидали в номере с раздельными кроватями»

Для инвалидов-экстремалов

Я художник, я так вижу

Иногда одна цифра решает все

Вряд ли ресторан называется именно так

Банкомат для баскетболистов

С Тауриэль что-то не то

Видимо, Даша слишком часто путешествовала к холодильнику

А вы припоминаете смешные случаи, когда кто-то явно прохладно отнесся к своим рабочим обязанностям? Поделитесь с нами в комментариях!