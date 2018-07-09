27 вещей, с которыми легко почувствовать, что фантастическое будущее уже наступило

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В кино нередко показывают «умные» дома: герои с помощью смартфона управляют всеми системами — от освещения до температуры воды в душе (подобный дом, например, можно увидеть в фильме «Искусственный интеллект: Доступ неограничен» 2016 года). Многие технические решения для зрителей кажутся фантастическими, но на самом деле будущее уже пришло в наши дома. Вот подборка, которая вас в этом убедит.

AdMe.ru собрал 27 крутых гаджетов, пользование которыми создает ощущение проживания в футуристичном доме.

1. Дверная ручка Onassis Digital Lock со встроенным цифровым замком и сканером отпечатков пальцев

2. Коробка «Умный сад» позволяет выращивать фрукты, овощи и ароматические травы, не прилагая никаких усилий

3. Переработчик пищевых продуктов ZERA Food Recycler, который за 24 часа превращает пищевые отходы в компост

4. Устройство, которое разглаживает и затем аккуратно складывает одежду

5. Настольная лампа, которая создает оптическую иллюзию с 3D-эффектом

6. Веранда со сдвижной крышей и гидромассажной ванной

7. Портативная колонка, которая может заряжать телефон по беспроводной сети

8. Зеркало, которое станет вашим личным косметологом и помощником по макияжу

9. «Умный» тостер с Bluetooth-связью. Приложение для смартфона подсказывает правильную настройку для разных видов хлеба и даже отправляет уведомление, когда тост готов

10. Полотенцесушитель, который умеет еще и дезинфицировать

11. Дверной видеозвонок, который отправляет изображение на смартфон

12. Паровой шкаф LG Styler умеет отпаривать, освежать одежду и дезинфицировать

13. Смарт-расческа Kerastase определяет, насколько здоровыми являются волосы пользователя, и отправляет данные на мобильное приложение

14. Выключатели и контролеры Tens могут регулировать свет, отображать текущую температуру и управлять климатом путем выставления желаемого значения

15. «Умный» душ Hydrao меняет подсветку исходя из того, как долго вы принимаете душ. Еще его можно включить, не вставая с кровати

16. «Умная» фитнес-рулетка, которая посылает данные на телефон и ведет график изменений

17. «Умное» зеркало: пока чистите зубы, можно узнать погоду или полистать ленту на фейсбуке

18. Журнальный столик Samsung со встроенным экраном и доступом в интернет

19. Коляска, которая сама складывается и раскладывается

20. Своеобразная «подушка безопасности» для смартфонов

21. Чемодан с электронным замком и USB-зарядкой

22. Стекла, которые становятся матовыми с простым поворотом замка

23. Солнечная батарея, которая автоматически разворачивается каждое утро

24. С этим устройством даже девушка сможет с легкостью переместить тяжелую мебель

25. Прикроватный столик, в котором есть розетки, USB-зарядка, подсветка и аудиоколонки

26. Открывалка для пива с магнитным уловителем крышечек

27. Ежедневник, открывающийся отпечатком пальца

Какой гаджет вы бы купили себе прямо сейчас?