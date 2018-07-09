27 вещей, с которыми легко почувствовать, что фантастическое будущее уже наступило
В кино нередко показывают «умные» дома: герои с помощью смартфона управляют всеми системами — от освещения до температуры воды в душе (подобный дом, например, можно увидеть в фильме «Искусственный интеллект: Доступ неограничен» 2016 года). Многие технические решения для зрителей кажутся фантастическими, но на самом деле будущее уже пришло в наши дома. Вот подборка, которая вас в этом убедит.
AdMe.ru собрал 27 крутых гаджетов, пользование которыми создает ощущение проживания в футуристичном доме.
1. Дверная ручка Onassis Digital Lock со встроенным цифровым замком и сканером отпечатков пальцев
2. Коробка «Умный сад» позволяет выращивать фрукты, овощи и ароматические травы, не прилагая никаких усилий
3. Переработчик пищевых продуктов ZERA Food Recycler, который за 24 часа превращает пищевые отходы в компост
4. Устройство, которое разглаживает и затем аккуратно складывает одежду
5. Настольная лампа, которая создает оптическую иллюзию с 3D-эффектом
6. Веранда со сдвижной крышей и гидромассажной ванной
7. Портативная колонка, которая может заряжать телефон по беспроводной сети
8. Зеркало, которое станет вашим личным косметологом и помощником по макияжу
9. «Умный» тостер с Bluetooth-связью. Приложение для смартфона подсказывает правильную настройку для разных видов хлеба и даже отправляет уведомление, когда тост готов
10. Полотенцесушитель, который умеет еще и дезинфицировать
11. Дверной видеозвонок, который отправляет изображение на смартфон
12. Паровой шкаф LG Styler умеет отпаривать, освежать одежду и дезинфицировать
13. Смарт-расческа Kerastase определяет, насколько здоровыми являются волосы пользователя, и отправляет данные на мобильное приложение
14. Выключатели и контролеры Tens могут регулировать свет, отображать текущую температуру и управлять климатом путем выставления желаемого значения
15. «Умный» душ Hydrao меняет подсветку исходя из того, как долго вы принимаете душ. Еще его можно включить, не вставая с кровати
16. «Умная» фитнес-рулетка, которая посылает данные на телефон и ведет график изменений
17. «Умное» зеркало: пока чистите зубы, можно узнать погоду или полистать ленту на фейсбуке
18. Журнальный столик Samsung со встроенным экраном и доступом в интернет
19. Коляска, которая сама складывается и раскладывается
20. Своеобразная «подушка безопасности» для смартфонов
21. Чемодан с электронным замком и USB-зарядкой
22. Стекла, которые становятся матовыми с простым поворотом замка
23. Солнечная батарея, которая автоматически разворачивается каждое утро
24. С этим устройством даже девушка сможет с легкостью переместить тяжелую мебель
25. Прикроватный столик, в котором есть розетки, USB-зарядка, подсветка и аудиоколонки
26. Открывалка для пива с магнитным уловителем крышечек
27. Ежедневник, открывающийся отпечатком пальца
Какой гаджет вы бы купили себе прямо сейчас?
Фото на превью gadgetflow / instagram