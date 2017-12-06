27 народных умельцев, которые способны сотворить шедевр из чего угодно

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Сотворить особенную вещь своими руками может практически каждый, было бы немного свободного времени, желание осваивать различные техники ну и, конечно же, фантазия. AdMe.ru предлагает вам взглянуть на работы 27 мастеров-самоучек, которые видят потенциал для творчества буквально во всем: от дерева, шерсти и бумаги до подержанных телевизоров и мыльной пены.

«Вчера родители передали мне посылку от любимой тетушки. Говорит, „тебе понравился, я и связала“»

«Связать такое покрывало было непросто, но я довольна своей работой»

«Я сшила себе платье-пиццу»

«Я превратил старый портативный телевизор в ретроконсоль для игр»

«Несколько старшеклассников из нашей школы сделали портрет директора из бумаги для заметок»

«Мы сделали Арни из бумаги в подарок другу на день рождения. Результат превзошел все ожидания»

«Я превратил старый телевизор в аквариум для рыбок»

«Моя девушка разрисовала для меня кеды героями мультсериала „Рик и Морти“»

«Мой дедушка вырезал цепь из дерева»

«Нормальные люди лепят снеговиков, а я сделал додекаэдр»

«Мой сосед вылепил котика из мыльной пены»

«Я собрал из дерева „низкополигональный“ портрет моего пса»

«Наш IT-отдел собрал рождественский венок из компьютерных деталей»

«Вот такого снеговика мы сделали на работе»

«Я связала себе шапку-рыбу из серии „А вам слабо такую носить?“»

Девушка-косплеер изготовила костюм Самус Аран при помощи 3D-принтера

А можно было не заморачиваться и сделать доспехи из картона

Женщина покрыла пол 1-центовыми монетками

«Я вышиваю карту мира Super Mario вот уже 2 года. На сегодняшний день закончена лишь половина»

«Я превратил старую игровую приставку в гитару»

«Я сделал печь в виде Дарта Вейдера»

Парень смастерил «столик бесконечности» при помощи зеркал и подсветки

Когда после ремонта остался мешок гипса и не знаешь, куда его девать

«Мама сделала это на мой день рождения»

«Когда друг очень просит, получается такое. Гольфы „куриные ножки“ в подарок его девушке на 8 Марта»

«Одна из моих последних работ»

«Я сотворил что-то ужасное или, наоборот, прекрасное. Не могу определиться!»