27 фотографий, от которых взбунтуется ваш внутренний перфекционист

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Людям нравится замечать совершенство во всем. Поэтому даже малейшие нестыковки или несоответствия могут медленно свести с ума любого, даже самого спокойного человека. В конце статьи — бонус для особо стрессоустойчивых, потому что там не ад, а прямо адище.

AdMe.ru собрал 27 фотографий, которые не рекомендуется смотреть настоящим перфекционистам, иначе те имеют все шансы загреметь в больницу с нервным срывом.

Что может быть неидеальнее?

У этого куста вместо веточки вырос листок, но затем растение осознало свою ошибку и исправилось

Аж читать расхотелось

Коробка «из ряда вон выходящая»

Зачем они так жестоко поступают?

Таблетка взбунтовалась

Идеал был так близок

У любого перфекциониста при взгляде на это сразу пропадает аппетит

Инструкция, которая взрывает мозг

Когда был в шаге от победы

Один флакончик с лаком протестует из-за отсутствия цветовой гармонии

Чужой среди своих

Чертова бусинка мозолит глаза!

Тут явно живет не перфекционист

Один элемент забора испортил весь дизайн

Плиточники, видимо, ненавидят перфекционистов

Пол расцветки «вырви глаз»

Тот, кто нарезал пиццу, наверное, делал это с закрытыми глазами

Для тех, кто так делает, в аду выделено место погорячее

Ну почему эти крышки люков нельзя положить как надо?

Наверняка третий сезон — самый неудачный из всех

Что-то тут не так

Как вообще такое получилось?

Набор тупо упорядоченных кнопок

Робот-пылесос разрушает идеальные линии своего маршрута, когда возвращается на базу

Идеально неровные линии

Бонус: вот оно, держитесь, перфекционисты