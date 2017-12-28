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Далеко не все из нас любят зиму из-за бесконечных слоев одежды, в которой все равно холодно, отсутствия солнца и еще сотни причин. И все-таки это время года по-своему прекрасно. Зачастую оно и вовсе создает настоящие шедевры.

AdMe.ru собрал результаты «труда» снега, льда и мороза, которые иначе как произведениями искусства и не назовешь.