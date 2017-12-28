27 доказательств того, что зима — гениальный художник, дизайнер и скульптор в одном флаконе
Далеко не все из нас любят зиму из-за бесконечных слоев одежды, в которой все равно холодно, отсутствия солнца и еще сотни причин. И все-таки это время года по-своему прекрасно. Зачастую оно и вовсе создает настоящие шедевры.
AdMe.ru собрал результаты «труда» снега, льда и мороза, которые иначе как произведениями искусства и не назовешь.
1. Эти узоры словно создавал талантливый мультипликатор
2. «Мраморный» канал Грибоедова в Санкт-Петербурге
3. Машина уехала — «бампер» остался
4. Свежевыпавший снег на замерзшем озере
5. Ледяной трон
6. Снежинка приземлилась на варежку
7. Усатое авто
8. Белое на голубом
9. Огоньки под снегом похожи на радугу
10. Иней на крыше машины выглядит как трава
11. Забор после снежной ночи
12. После небольшого снежка выглянуло солнце и создало «тени» из снега
13. Башня после метели
14. Зимний навес
15. Побережье после снегопада усеяно снежками
16. Дверь из снега
17. Слой льда, снятый с листка
18. Снежное покрывало
19. Шарики льда на траве
20. Невиданный снег накрыл Исландию
21. Замерзший пруд
22. Мороз после дождя
23. Лед на камне в форме человеческого сердца
24. Памятник в снегу выглядит словно Дарт Вейдер
25. Снег на крыше «закрутился»
26. Лед у окна выглядит как замерзшее привидение
27. Рождественские огни под снегом
Фото на превью shwarznegger, tforpatato