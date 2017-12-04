27 дизайнерских решений, которые дали вторую жизнь обыкновенным вещам

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Миллионы дизайнеров по всему миру ежедневно придумывают все новые устройства, которые поражают наши с вами умы. Но есть и те, кто старается сделать лучше уже существующие вещи. AdMe.ru предлагает взглянуть на то, как может измениться самый обычный предмет, если его изобретатель добавит чуточку фантазии.

27. Кубик Рубика для слабовидящих

26. Антидетская розетка. Кажется, что она переживает, зато хозяева квартиры рады

25. Органайзер для ключей. Теперь можно собрать все ключи в одном удобном гаджете

24. Куртка для сознательных байкеров. Покажет соседям по пробке, когда вы поворачиваете или останавливаетесь

23. Умные носки. Они подсчитают шаги и предупредят о травме на тренировках

22. Сетевой разветвитель на все случаи жизни. Крепится куда угодно, подходит к чему угодно

20. С одной стороны, милый брелок для ключей, с другой — грозное оружие самообороны

19. Просто открой и пей. Новый вид кофе «два в одном»: напиток и трубочка

18. Упаковка-трансформер. Для тех, кто только что переехал и еще не успел купить люстры

17. Дозатор для сухого мыла. Нет времени объяснять — мой руки

16. Шкаф-стремянка. Теперь не спрячешь подарки на верхней полке, зато все под рукой

15. Бутылка-гантель. Просто добавь воды, и тренировка начнется

14. Зажим для скотча. Прощайте, поиски кончика ленты! Теперь он от нас не спрячется

13. Безвоздушные автомобильные колеса. И можно ехать хоть по дороге из гвоздей

12. Универсальная печать. Для тех, кто любит составлять планы

11. Надувные лампочки. Чем ярче свет, тем больше становится лампочка

10. Зонт с эргономичной рукояткой. «Теперь ты никуда от меня не убежишь»

9. Велосипед-трансформер. Почти ничего не весит, да и выглядит стильно

8. Скатерть-шпаргалка. Нужная вещь для тех, кто только учится соблюдать правила этикета

7. Вакуумная система удаления мелкого мусора. За плинтусом теперь точно ничего не заваляется

6. Эргономичный костыль. Освобождает руки, хоть и заставляет почувствовать себя чуточку пиратом

5. Сиденье-замок. Ничего лишнего, а в безопасности не только сам велосипед, но и сиденье

4. Наперсток-резак. И коробки открываются по мановению пальца

3. Походная термокружка. Цепляется практически ко всему и при этом круто выглядит

2. Открывашка-контейнер для крышек. И не нужно собирать мусор после вечеринки

1. Футболка-тренер. Точно скажет, когда можно идти из зала домой

Мы уверены, даже одно такое устройство способно сделать повседневную жизнь чуточку легче. Какое вам нужнее? Делитесь в комментариях.