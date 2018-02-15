27 дизайнерских просчетов, о которых просто невозможно молчать

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Всем людям свойственно ошибаться, но когда это делают дизайнеры или архитекторы, на плоды их «труда» без смеха смотреть невозможно. Вот как раз об этом мы и хотели вам рассказать.

AdMe.ru собрал для вас самые смешные огрехи, которые вызывают и улыбку, и недоумение, ну как такое вообще возможно?

27. Кавычки придают надписи немного злобный оттенок

«Насладитесь вашим „безопасным“ отпуском на Родосе».

26. Ну наконец-то изобрели душ для людей со сломанной шеей

25. Страшно подумать, каковы критерии красоты у человека, который вешал эти плакаты

24. Не солить голубей?

23. Теперь простое открывание дверей станет более волнующим

22. Так одинок или не одинок?

«Ты не одинок».

21. Люди, которые проектируют горки, ну хватит уже!

20. Ох и нелегко им держаться за левые руки

19. Действительно, я же купил матрас для книжки

18. Неожиданный эффект от кока-колы

17. Писсуар для особо стеснительных шпионов

16. Не самое удачное название для магазина

«Закрыто»/ «Добро пожаловать, мы открыты».

15. Если это такой эффект от массажа, то ну его, этот массаж

14. Это не грязь, это дизайн

13. Да вы там издеваетесь, что ли?

«Полюби свои округлости».

12. Хорошо, что такая идея не пришла в голову маркетологу магазина для взрослых

11. С ветерком

10. Уголок интроверта-скалолаза и его вымышленного собеседника

9. Зато никто не будет стоять за плечом

8. Я дизайнер, я так вижу

7. Отличная попытка, Андроид

6. Гуттаперчевый человек снимается в рекламе?

5. А точно пирог?

«Трубчатый пирог».

4. Дверь для человека-магнита

«На себя».

3. Ну если вы открываете ящики изнутри, этот вариант для вас

2. От создателей треугольного ромба

«Круглый куб».

1. В какой параллельной реальности дизайнер видел таких жирафов?