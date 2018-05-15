26 фото, которые доказывают, что все гениальное — просто

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В последнее время появилась масса эффективных, но вместе с тем простых технических и дизайнерских решений, способных значительно облегчить напряженную жизнь современных людей. Например, альтернативный эскалатор для тех, кто вечно спешит, станция зарядки для гаджетов и дверная ручка, которая позволяет открыть дверь даже с занятыми руками.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию подборку полезных изобретений, позволяющих избавиться от маленьких жизненных неудобств.

Целый обед помещается в одной руке

Горка для тех, кто не хочет спускаться на эскалаторе

Посудомоечная машина проецирует на пол время, которое осталось до завершения цикла

А у этой швейцарской посудомойки есть особая функция — отмывание посуды после фондю и раклета

В пачку со снеком предусмотрительно включена зубная нить

В этом ресторане в столах имеются отверстия для кульков с жареной картошкой

Чипсы продаются с приспособлением, которое позволяет доставать их из банки, не залезая в ту руками

А тут можно оставить свой мобильный телефон для зарядки, пока вы делаете покупки

Этот лифт оборудован второй кнопкой вызова помощи на уровне пола на случай, если кто-то упадет и не сможет дотянуться до верхней кнопки

В бумажном пакете есть отдельный карман для лоточков с сыром, чтобы те не становились масляными от выпечки

В пачке сигарет оказался пакетик для окурков, которые можно бесплатно отослать производителю для переработки

Солнечные панели, которые одновременно служат навесом для тени, чтобы машины не нагревались на парковке

Питьевой фонтан, который одинаково удобен для людей разного роста, а также собак. А еще из него можно наполнить свою бутылку

Дверные ручки для тех, у кого заняты руки

Кошелек с двумя кнопками на случай, если он окажется слишком полон

Специальная кухонная лестница, чтобы было легко достать до верхних шкафчиков

«Парковка» для собак рядом с пляжем, чтобы животные могли подождать хозяев, пока те пользуются туалетом

Дверца для детей в магазине детской одежды

Экологичные деревянные вилки и ножи вместо пластиковых в ресторане быстрого питания

Ложка, которая не утонет в тарелке с супом

Магазин дешево продает переспелые бананы в пакетах, на которых напечатан рецепт бананового кекса и других блюд

Майонез в тюбике

У вафельницы есть кнопка с функцией «еще немного» для тех, кто любит поджаристые, но не слишком темные вафли

Название отеля на греческом острове проецируется с помощью тени

Велопарковка около пекарни выполнена в форме подставки для тостов

Если в Корее вы оставили свой автомобиль там, где проводятся покрасочные или просто очень «пыльные» работы, то рабочие наденут на него специальный чехол