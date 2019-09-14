Apple анонсировала новый iPhone 11 с 3 камерами. Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать
Совсем недавно американская корпорация Apple презентовала обновленные версии своих смартфонов и других гаджетов. Так, например, новые модели iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max обзавелись 2 и 3 дополнительными камерами, на что моментально отреагировали соцсети.
Редакция AdMe.ru смеется над ассоциациями, которые вызвал новый iPhone у интернет-пользователей, и не перестает удивляться их богатой фантазии.
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А вы смотрели презентацию iPhone? Поделитесь впечатлениями.
Фото на превью Tweetsembangg / twitter