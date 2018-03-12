26 татуировок, которые вы никогда не найдете ни в одном тату-каталоге

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Татуировка может рассказать о привычках, симпатиях, привязанностях человека. Но порой даже за небольшой картинкой на теле может стоять целая история, полная счастья и боли. Пользователи интернета показали свои самые необычные, забавные и наполненные особым смыслом татуировки, глядя на которые хочется сказать: «Вау!» — и потихоньку смахнуть слезу.

AdMe.ru собрал для вас 26 самых необычных татуировок, которые можно рассматривать бесконечно.

«Папа умер 3 года назад. Я сделал татуировку с его смехом, и теперь радость всегда со мной, куда бы я ни пошел»

«Спросил у друга, что означает его татуировка. „Я не знаю, я не говорю по-китайски“ буквально»

«Бабуля на 90-летие сделала первое тату. Она выбрала розовую ленту в честь 5-й годовщины ее победы над раком»

«Мой брат нарисовал этого снеговика в 5 лет. Спустя 15 лет он скончался, и частичка его теперь всегда со мной»

Такими татуировками можно истреблять перфекционистов

«Мама всегда оставляла для меня записки. После того как ее не стало, я сделала татуировку в виде одной из них»

«Мой котик навсегда со мной»

«Сделал тату с очертаниями городов, в которых жил»

Парень сделал татуировку в память о родном доме, о родителях и собаке, которые погибли при взрыве. В окне дома — силуэт пса, а на дереве — инициалы имен родителей, написанные их почерком

«Моей татуировке 3 года. А сегодня по почте я получил новую игру. Вот так совпадение!»

«Сделал татуировку в память о любимой собаке. Даже о висячем ушке не забыл»

«Каждый раз, когда я сдаю кровь, нахожу свою татуировку очень актуальной»

«Мое первое тату, которое лучше всего рассказывает о моей особой связи с братом, которого больше нет»

«Живу в Италии и часто вижу тату с надписями на английском языке. Сегодня нашел победителя»

«Картошка».

Такова цена ошибки

« Меган . Упс! Я хотел сказать „Холли“».

«У нас с братьями самые веселые татуировки!»

Когда не унываешь ни в каких ситуациях

«Одна нога в могиле...»

«Тату в память о двух моих друзьях, погибших в автоавариях»

«Переезжал в Мичиган этим летом и взял с собой немного Калифорнии»

Татуировка удачно дополнила родимое пятно

«Мне 48 лет. Из них 25 я — химик»

«У обоих моих родителей рак. Я сделал в память о папе татуировку в виде его рисунка из одной из записок, которые он посылал маме»

Шрам превратился в прекрасную татуировку

«Отпраздновала большую потерю веса татуировкой в виде милой толстушки»

«Это лучшая татуировка из всех, что я когда-либо видел»

«Я сделал татуировку в виде записки моей мамы и последних ударов ее сердца»

«Я буду очень скучать! Я люблю тебя. Мама».