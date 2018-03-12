26 татуировок, которые вы никогда не найдете ни в одном тату-каталоге
Татуировка может рассказать о привычках, симпатиях, привязанностях человека. Но порой даже за небольшой картинкой на теле может стоять целая история, полная счастья и боли. Пользователи интернета показали свои самые необычные, забавные и наполненные особым смыслом татуировки, глядя на которые хочется сказать: «Вау!» — и потихоньку смахнуть слезу.
AdMe.ru собрал для вас 26 самых необычных татуировок, которые можно рассматривать бесконечно.
«Папа умер 3 года назад. Я сделал татуировку с его смехом, и теперь радость всегда со мной, куда бы я ни пошел»
«Спросил у друга, что означает его татуировка. „Я не знаю, я не говорю по-китайски“ буквально»
«Бабуля на 90-летие сделала первое тату. Она выбрала розовую ленту в честь 5-й годовщины ее победы над раком»
«Мой брат нарисовал этого снеговика в 5 лет. Спустя 15 лет он скончался, и частичка его теперь всегда со мной»
Такими татуировками можно истреблять перфекционистов
«Мама всегда оставляла для меня записки. После того как ее не стало, я сделала татуировку в виде одной из них»
«Мой котик навсегда со мной»
«Сделал тату с очертаниями городов, в которых жил»
Парень сделал татуировку в память о родном доме, о родителях и собаке, которые погибли при взрыве. В окне дома — силуэт пса, а на дереве — инициалы имен родителей, написанные их почерком
«Моей татуировке 3 года. А сегодня по почте я получил новую игру. Вот так совпадение!»
«Сделал татуировку в память о любимой собаке. Даже о висячем ушке не забыл»
«Каждый раз, когда я сдаю кровь, нахожу свою татуировку очень актуальной»
«Мое первое тату, которое лучше всего рассказывает о моей особой связи с братом, которого больше нет»
«Живу в Италии и часто вижу тату с надписями на английском языке. Сегодня нашел победителя»
«Картошка».
Такова цена ошибки
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Меган. Упс! Я хотел сказать „Холли“».
«У нас с братьями самые веселые татуировки!»
Когда не унываешь ни в каких ситуациях
«Одна нога в могиле...»
«Тату в память о двух моих друзьях, погибших в автоавариях»
«Переезжал в Мичиган этим летом и взял с собой немного Калифорнии»
Татуировка удачно дополнила родимое пятно
«Мне 48 лет. Из них 25 я — химик»
«У обоих моих родителей рак. Я сделал в память о папе татуировку в виде его рисунка из одной из записок, которые он посылал маме»
Шрам превратился в прекрасную татуировку
«Отпраздновала большую потерю веса татуировкой в виде милой толстушки»
«Это лучшая татуировка из всех, что я когда-либо видел»
«Я сделал татуировку в виде записки моей мамы и последних ударов ее сердца»
«Я буду очень скучать! Я люблю тебя. Мама».
Какая татуировка понравилась или тронула вас больше всего? Расскажите, есть ли у вас или ваших друзей какие-то необычные, смешные или трогательные татушки, за которыми стоит интересная история?
Фото на превью unknown author / imgur, unknown autor / imgur