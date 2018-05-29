26 примеров дизайна, из-за которых вы посмотрите на привычные вещи под другим углом
Для талантливых дизайнеров привычные для нас вещи — неисчерпаемый источник вдохновения. Они умеют из обычных предметов создать настоящие шедевры, которыми хочется не только пользоваться, но и любоваться.
AdMe.ru подобрал для вас 26 примеров гениальных дизайнерских произведений, которые точно захочется иметь у себя дома.
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Светильник, который всегда красит стену
Стол-ромашка
Лавочка и лужайка, на траве которой можно отдохнуть
Доски паркета — деревянные ящерицы, которые соединяются как пазл
Кроссовки меняют цвет от вспышки фотоаппарата
«Гибкий» стул с сиденьями под каждую ягодицу, с которого можно безопасно наклоняться
Сережка, которая делает из уха голову
Дверцы комода, которые складываются как оригами
Стул для любителей минимализма
Смеситель показывает, какая вода включена, при помощи подсветки
Мечта всех, у кого хоть раз болели руки во время просмотра фильмов на телефоне
Светильник, с которым вы сможете увидеть закат не выходя из дома
Матрас-«пицца» для компании друзей
Доска для резки с выдвижным ящиком для мусора
Калькулятор в виде рояля
Трость, в которую встроен компас
Складные подсвечники
Чашка, из которой «выливается» свет
Сережки в виде Пакмена
Раскладной стул, который поможет сэкономить место
Спиральный эскалатор
Складная сушилка для одежды
Лампа, которая создает голограммы
Стул, который наполовину состоит из акрила и наполовину из дерева
Шахматы, которые показывают, как вы можете походить
А вам встречались в последнее время дизайнерские решения, которые превратили обычные вещи в шедевр?
Фото на превью AvisRs / Reddit, shubhamk123 / Reddit