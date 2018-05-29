26 примеров дизайна, из-за которых вы посмотрите на привычные вещи под другим углом

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Для талантливых дизайнеров привычные для нас вещи — неисчерпаемый источник вдохновения. Они умеют из обычных предметов создать настоящие шедевры, которыми хочется не только пользоваться, но и любоваться.

AdMe.ru подобрал для вас 26 примеров гениальных дизайнерских произведений, которые точно захочется иметь у себя дома.

Такую подставку для книг не желаете?

Светильник, который всегда красит стену

Стол-ромашка

Лавочка и лужайка, на траве которой можно отдохнуть

Доски паркета — деревянные ящерицы, которые соединяются как пазл

Кроссовки меняют цвет от вспышки фотоаппарата

«Гибкий» стул с сиденьями под каждую ягодицу, с которого можно безопасно наклоняться

Сережка, которая делает из уха голову

Дверцы комода, которые складываются как оригами

Стул для любителей минимализма

Смеситель показывает, какая вода включена, при помощи подсветки

Мечта всех, у кого хоть раз болели руки во время просмотра фильмов на телефоне

Светильник, с которым вы сможете увидеть закат не выходя из дома

Матрас-«пицца» для компании друзей

Доска для резки с выдвижным ящиком для мусора

Калькулятор в виде рояля

Трость, в которую встроен компас

Складные подсвечники

Чашка, из которой «выливается» свет

Сережки в виде Пакмена

Раскладной стул, который поможет сэкономить место

Спиральный эскалатор

Складная сушилка для одежды

Лампа, которая создает голограммы

Стул, который наполовину состоит из акрила и наполовину из дерева

Шахматы, которые показывают, как вы можете походить