26 повседневных вещей, за которые взялись дизайнеры и круто их переосмыслили

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При современном изобилии товаров просто удобным и функциональным дизайном уже никого не удивишь. Поэтому производителям приходится включать свою фантазию на максимум, чтобы заинтересовать покупателей. AdMe.ru подобрал для вас 26 оригинальных творений, которые однозначно выделяются среди большинства подобных.

Этот блокнот выглядит как серебряный слиток

Очаровательный USB-хаб

Милый цветочный горшок сделает персонажа фильма «Стражи Галактики» совсем настоящим

Крутой столик для каждого, в чьем сердце живет музыка

Раковина с завораживающей иллюзией

В этом отеле номера комнат создаются тенями

Бутылки на этой стене демонстрируют, как виски с течением времени созревает в бочках

Поезд для тех, кто любит смотреть в окно

Оригинальный дизайн многотомного издания «Закат и падение Римской империи»

Деревянный столик со стеклянной «рекой»

Миниатюрный светильник в виде радиоактивной капли

Оригинальный штопор-скарабей

Держатели для книг из натурального камня

Канализационные люки в Японии выглядят как настоящие произведения искусства

Стикеры, которые не терпится поскорее использовать

Кольцо из дерева и эпоксидной смолы

Эта керамическая кружка выглядит так, будто сделана из картона

Набор закладок с эмблемами всех факультетов Хогвартса

Эта раковина сделана из автомобильной коробки передач

Невероятно милая чашка-панда с отделением для печенек

В этой мастерской делают уникальную мебель из дерева и металла

Ночник в виде вашей персональной луны

Костровая чаша, выполненная в виде Звезды Смерти из «Звездных войн»

Необычная и стильная лампа из телефона

Крутые подставки в виде котиков для телефона или планшета

Этот музей в Японии «пустил» природу в помещение