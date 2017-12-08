26 непонятных штуковин, посмотрев на которые вы скажете: «Заверните две»

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Дизайнеры постоянно придумывают, как сделать удобнее и интереснее давно знакомые вещи. А иногда просто веселее, чтобы добавить красок в привычные будни. AdMe.ru сделал для вас подборку необычных идей, посмотрев на которые мы только удивляемся, как же могли жить раньше без этой красоты.

Зарядка для телефона в виде стильного браслета

Придверный коврик для тех, кто любит конкретику во всем

Зонтик, под которым наконец-то можно спрятаться

Флешка, которая показывает, сколько на ней свободного места

Пакет для пиццы так же прост, как и гениален

Как легким движением руки превратить свой велосипед в волшебный

Заплатка из микрофибры, чтобы больше не искать, чем протереть очки или экран телефона

Лампа, которая выглядит как тлеющее дерево

Наушники для тех, кто предпочитает шум моря любой музыке

Терка для тех, кто в фантазиях великий гитарист

А зачем еще динозаврам такие зубы?

Мерный стаканчик, который показывает объем даже при наклоне

Часы Фибоначчи для любителей головоломок

С этими ложками больше не придется скучать, ожидая, когда наконец закипит вода

Когда ты и геймер и книголюб

Набор инструментов в ящике в виде молота Тора. Идеальный подарок для любителя комиксов

Лампа в виде карандаша, которая любой интерьер сделает крутым

Эти конфеты — просто космос

Магнитный держатель для печенюшек в вашем молоке

Заряжать телефон можно с пользой для мышц

Эти часы сразу показывают 24 часа

Ну наконец-то кто-то это создал

Зубная паста, в которой два отверстия

У каждого котика должна быть своя лестница

Нереально красивые минималистичные карты

Рождественский свитер, в котором можно сделать «живой» камин с помощью телефона

А вы часто покупаете не особенно нужные вещи только потому, что их необычный дизайн вас покорил или заставил улыбнуться?