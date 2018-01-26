26 креативных изобретений, глядя на которые можно залипнуть

Человеческая фантазия безгранична. Благодаря чему создаются такие изобретения, как окно, которое легким движением руки превращается в балкон, или велосипед с квадратными колесами, на котором можно комфортно прокатиться. И это только малая часть того, что было изобретено совсем недавно.

Есть творения, которые несут в себе практический смысл, другие создаются исключительно для эстетического удовлетворения, а третьи настолько восхищают, что смотреть на то, как они работают, хочется вечно.

AdMe.ru собрал 26 таких изобретений, при виде которых отвисает челюсть. А в конце мы приготовили бонус, в котором покажем, как тандем человека и незамысловатой конструкции способен создать спектакль с самым глубоким смыслом.

26. Велосипед с квадратными колесами

25. Практическая цель неясна, но выглядит впечатляюще

24. Стол, который легко превращается в стильный стеллаж

23. Стикеры, превращающиеся в мини-скульптуру по мере использования

22. Тумба с дверцей-роллетом

21. Этот куб будто наполнен LED-жидкостью

20. Окно, превращающееся в балкон

19. Кинетическая скульптура

18. Вентилятор со светодиодами создает 3D-объекты

17. Раскладной стол с табуретками

16. Спирограф

15. Скульптура Strandbeest, движимая силой ветра

14. Непонятно, что это, но завораживает

13. Копилка, которая словно вводит в транс

12. Городской пейзаж в деревянной конструкции

11. Часть машины Руба Голдберга

10. Диван, который легко превращается в двухъярусную кровать

9. Беговая дорожка в воде

8. Гироскопический мангал

7. Кинетическая установка на Hyundai MotorStudio

6. Гибкая мебель

5. Скрытая ниша в ванной

4. Фонтан в Палм-Спрингс в Калифорнии

3. Мебель-трансформер

2. Раскладной стол

1. Дверная флип-панель Клеменса Торглера

Бонус: спектакль, который можно смотреть вечно

Французский танцор, хореограф, режиссер Иоанн Буржуа в конце октября 2017 года представил пластический спектакль «Механика истории» в парижском Пантеоне. Проект организован французским Центром национальных памятников как часть программы «Монументы в движении». Его задача — «очеловечить» исторические памятники, сделать их более открытыми для людей.

Фото на превью processvid/instagram, tempestfurniture/instagram

15 На склад!
5 Комментарии
  • 26 января 2018
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