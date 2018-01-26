26 креативных изобретений, глядя на которые можно залипнуть

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Человеческая фантазия безгранична. Благодаря чему создаются такие изобретения, как окно, которое легким движением руки превращается в балкон, или велосипед с квадратными колесами, на котором можно комфортно прокатиться. И это только малая часть того, что было изобретено совсем недавно.

Есть творения, которые несут в себе практический смысл, другие создаются исключительно для эстетического удовлетворения, а третьи настолько восхищают, что смотреть на то, как они работают, хочется вечно.

AdMe.ru собрал 26 таких изобретений, при виде которых отвисает челюсть. А в конце мы приготовили бонус, в котором покажем, как тандем человека и незамысловатой конструкции способен создать спектакль с самым глубоким смыслом.