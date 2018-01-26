26 креативных изобретений, глядя на которые можно залипнуть
Человеческая фантазия безгранична. Благодаря чему создаются такие изобретения, как окно, которое легким движением руки превращается в балкон, или велосипед с квадратными колесами, на котором можно комфортно прокатиться. И это только малая часть того, что было изобретено совсем недавно.
Есть творения, которые несут в себе практический смысл, другие создаются исключительно для эстетического удовлетворения, а третьи настолько восхищают, что смотреть на то, как они работают, хочется вечно.
AdMe.ru собрал 26 таких изобретений, при виде которых отвисает челюсть. А в конце мы приготовили бонус, в котором покажем, как тандем человека и незамысловатой конструкции способен создать спектакль с самым глубоким смыслом.
26. Велосипед с квадратными колесами
25. Практическая цель неясна, но выглядит впечатляюще
24. Стол, который легко превращается в стильный стеллаж
23. Стикеры, превращающиеся в мини-скульптуру по мере использования
22. Тумба с дверцей-роллетом
21. Этот куб будто наполнен LED-жидкостью
20. Окно, превращающееся в балкон
19. Кинетическая скульптура
18. Вентилятор со светодиодами создает 3D-объекты
17. Раскладной стол с табуретками
16. Спирограф
15. Скульптура Strandbeest, движимая силой ветра
14. Непонятно, что это, но завораживает
13. Копилка, которая словно вводит в транс
12. Городской пейзаж в деревянной конструкции
11. Часть машины Руба Голдберга
10. Диван, который легко превращается в двухъярусную кровать
9. Беговая дорожка в воде
8. Гироскопический мангал
7. Кинетическая установка на Hyundai MotorStudio
6. Гибкая мебель
5. Скрытая ниша в ванной
4. Фонтан в Палм-Спрингс в Калифорнии
3. Мебель-трансформер
2. Раскладной стол
1. Дверная флип-панель Клеменса Торглера
Бонус: спектакль, который можно смотреть вечно
Французский танцор, хореограф, режиссер Иоанн Буржуа в конце октября 2017 года представил пластический спектакль «Механика истории» в парижском Пантеоне. Проект организован французским Центром национальных памятников как часть программы «Монументы в движении». Его задача — «очеловечить» исторические памятники, сделать их более открытыми для людей.
Фото на превью processvid/instagram, tempestfurniture/instagram