26 летних гаджетов, которые подарят вам беззаботный отпуск

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Вот мы и дождались лета. И если вы уже пакуете чемоданы и рюкзаки, обратите внимание на гаджеты, которые позаботятся о вас в путешествиях. Быть может, вам нужен мини-душ, который можно положить в карман, электронный «коуч по загару», необычный тайник для вещей, держатель для камеры «Птичка» или винная сумка.

Мы в AdMe.ru рады поделиться подборкой полезных изобретений, которые еще не раз вас выручат этим летом.

1. Карманная чашка

Такой «волшебный листик» выручит вас на пляже и прогулках по городу. Места он почти не занимает, а в чашку превращается одним нажатием. Теперь, оказавшись у любого источника, вы сможете утолить жажду и вам не придется искать одноразовую посуду.

2. Ручной экскаватор

Эта игрушка творчески задействует тело и воображение ребенка. Веселый досуг и отличная тренировка гарантированы. С «ручным приводом» дети смогут воплотить самые масштабные идеи по строительству и копанию мини-бассейнов на песочных пляжах. А у родителей появится лишняя минутка для отдыха.

3. Кольчуга для ног

Такие «средневековые мокасины» — отличный вариант для всех, кто хочет чувствовать себя ближе к природе, но при этом желает защитить стопы от колючек и прочих опасностей на суше и в воде. Их очень легко чистить, можно даже отправить в посудомоечную или стиральную машину.

4. Держатель для камеры «Птичка»

Форма устройства для аэрофотосъемки покажется вам знакомой, если вы играли в бадминтон. Словно большой воланчик, не правда ли? Вы просто вставляете в Birdie камеру и бросаете в воздух, а она делает фото и видео при падении с высоты или перекидывании друг другу. Гаджет надежно защищает камеру при падении. С такой «Птичкой» можно сделать кучу ярких кадров на память в отпуске с родными или на очередной экстремальной вылазке с друзьями.

5. Солнечный мангал

На зеленых просторах или пляже розетку найти не так просто, а костер во многих парках и лесах разводить запрещено. Солнечный мангал выручит всех, кто любит пикники. Приготовьте на нем любимое блюдо: в этом вам помогут сияющие рефлекторы, направляющие свет на поверхность для жарки. Куски курицы, мяса, рыбы или овощей вы помещаете в вакуумный цилиндр, который хранит жар (до 200°С) внутри, а снаружи не обжигает.

6. Утюг, который всегда с тобой

На отдыхе хочется выглядеть безупречно, но брать с собой громоздкий утюг никто не желает. А вот такого «малыша» можно уместить даже в женской сумочке. К тому же им очень удобно гладить воротники и манжеты, а еще делать складки.

7. Оригинальные надувные матрасы

Конечно, надувные утята и единороги радуют глаз, но есть и более необычные варианты. Например, «Крылья ангела», похожие на огромную белоснежную бабочку. На таком фоне каждая девушка может ненадолго почувствовать себя настоящей феей.

8. Ультрафиолетовый «коуч»

Наступили теплые дни, и все спешат получить красивый загар. Но не стоит чрезмерно увлекаться, чтобы не нанести вред коже. Захватите на пляж УФ-датчик в виде браслета или микродатчика, управляемого со смартфона. Он рассчитает персонально для вас время пребывания на солнце в зависимости от типа кожи, интенсивности солнечного излучения и степени защиты крема для загара. Настроить его несложно, после чего вы нажимаете одну кнопку, чтобы узнать, сколько времени вам рекомендовано загорать сегодня.

9. Пляжная опора для спины

Если вам надоело лежать то на животе, то на спине, воспользуйтесь этой спинкой-«конструктором», чтобы прямо на песке устроить себе кресло. Можно также поставить несколько спинок вместе — и вот у вас уже готовы места в первом ряду для любования закатом.

10. Водные платформы для компании

Яхта, катамаран и остров в море — роскошь не для всех. А вот надувную платформу, на которую вмещается 5–12 человек, может позволить себе каждый. Тем более что такая вещь не требует особого ухода, взносов и бензина. Вы просто колышетесь на волнах, наслаждаясь солнцем.

11. Сумка с защитой от песка

Всем знакома ситуация, когда на дне сумки после пляжа полно песка. А вот с этой сумкой таких проблем не будет, так как под сетчатым дном есть клапан. Вам нужно лишь отстегнуть его и слегка потрясти сумку, чтобы она снова стала чистой.

12. Качели «Чипс»

Хотя немецкий дизайнер Гисберт Баарманн сравнивает свое изобретение с гиперболической параболой, большинство владельцев этих необычных качелей сходятся во мнении, что они похожи на чипсы. Раскачиваться на забавной платформе Shallow Swing нравится не только детям. К тому же взрослые обнаружили, что если перевернуть качели, то их можно использовать как сиденье во время пикника, а любители подремать отмечают, что она хорошо убаюкивает.

13. Маска с камерой для подводного плавания

Чтобы рассмотреть больше интересного, делая при этом яркие фото, можно воспользоваться дайвинг-маской с камерой. Она подойдет и новичкам, и опытным дайверам (на глубину до 40 метров). Съемка регулируется всего двумя кнопками, и память о подводных прогулках будет запечатлена на всю жизнь.

14. Пляжный мини-столик

Любите создавать комфорт и изысканную атмосферу в любом месте? Тогда этот столик был придуман именно для вас. В сложенном виде он похож на маленький дипломат с ручкой, а разложить и установить его можно за минуту. Наслаждайтесь морскими видами, а столик с держателями для бокалов, открывашками для бутылок внизу и петлями для солнцезащитных очков позаботится об уюте.

15. Мини-сейф с датчиком

Этот мини-сейф надежно оберегает вещи. Чтобы открыть его, нужно ввести цифровой код, а если кто-то попытается украсть Yelpie, через 2 секунды сработает датчик движения и активируется сигнал громкостью 90 дБ. Он выручит и тех, кто пришел на пляж сам, и тех, кто хочет поплавать всей компанией. Вам не придется постоянно оглядываться на вещи.

16. Водяной распылитель

Этот портативный распылитель — настоящее спасение в жару. Он создает своего рода «туман», который охлаждает температуру воздуха вокруг и освежает тело. Его можно присоединить к любому шлангу и наслаждаться сверхтонкими струями воды, когда вы загораете, ухаживаете за растениями, играете с детьми или организуете пикник на даче.

17. Пляжный тайник для вещей

Иногда отдыхающие, чтобы уберечь вещи, кладут их в пакет и зарывают в песок. Но, согласитесь, что каждый раз, когда что-то понадобится, снова отрывать пакет очень неудобно. А с таким симпатичным тайником все «сокровища» останутся в целости и сохранности. Вкрутите ваш «сейф» в песок, положите в него телефоны, кошельки, ключи, закрутите крышку, а сверху прикройте одеялом. Как говорится, никто не подкопается!

18. Компактный душ для путешествий

Освежающий душ хороший день превращает в прекрасный. Да вот только невозможно его повсюду носить с собой, хотя... Этот гаджет умещается в кармане, но когда нужно из него получается переносной душ (на 10 л) с регулировкой подачи воды. Вода в гермомешке нагревается на солнце, и вас ожидает сеанс чистоты длиной в 7–10 минут.

19. Лежаки и кресла для отдыха на природе

В прошлые века никто бы и не подумал, что можно за секунду из маленького мешочка достать персональный трон. Это наиболее компактное и легкое из всех кресел для путешествий надувается за секунды простым движением. А с одеялом-трансформером (на фото слева) вам также гарантирован комфорт на пляже, в лесу, на даче и в горах.

20. Скимборд для катания по мокрому песку

Скимбординг похож на серфинг, только катание происходит по мокрому песку, там, где набегают мелкие волны, а сама доска меньше и у нее есть руль. Эта доска больше всего подходит для детей, решивших освоить основы серфинга. Но есть также скимборды для взрослых. Помимо веселого досуга, это хороший способ научиться держать баланс.

21. Универсальный подвесной домик

Дизайнеры Ник и Сара говорят, что на создание этого замечательного домика их вдохновили красивые гнезда птицы байя уивер. И они придумали аналог в современном стиле для человека. Так появился Cacoon&Songo — необычное и удобное место для отдыха, которое каждый использует на свой лад: как висячее кресло, уютный гамак, пляжный или садовый домик.

22. Винная сумка

В 1965 году винодел из Австралии Томас Ангова запатентовал пакеты (4,5 л) в коробках для продажи вина. Вскоре Чарльз Мальпас и Penfolds Wines создали воздухонепроницаемый кран. А эта сумка — следующий уровень, ее изобрел Якоб Вагнер из фирмы Menu. Мешок из коробки с вином нужно поместить в Baggy Wine Coat. В ней также есть место для пакета льда, она не опрокидывается и ее удобно брать с собой. А еще ее преимущество в том, что особая упаковка и кран предотвращают окисление вина во время дозирования.

23. Самонадувающийся браслет

Не зря это изобретение было отмечено дизайнерской премией Red Dot. Гаджет для самопомощи выручит при длительном плавании в море: в случае судороги, истощения. Он выглядит как обычный браслет, но в случае опасности его можно растянуть и он превратится в спасательный круг.

24. Маска для наблюдения за подводным миром

Снорклинг нравится многим людям. Не нужно надевать тяжелое и дорогое снаряжение, проходить обучение — достаточно просто плыть, ныряя в глубины моря, и наслаждаться красками подводного мира. А с помощью такой маски у вас будет обзор на 180°, вы сможете дышать и ртом, и носом, есть также защита от запотевания и попадания воды через трубку.

25. Надувные аттракционы для детей

Детей не уговоришь загорать на лежаке, им нужны веселые приключения. Для этого родителям достаточно просто надуть какую-нибудь яркую штуку для развлечений в воде или на песке. Это могут быть водные качели, комплекс с горками или домик. Каникулы начинаются!

26. Светодиодный коврик для пикника

Ночью на пляже особая атмосфера — лунная дорожка, звездное небо и блики воды. Чтобы не нарушать эту гармонию ярким освещением, можно обустроить пикник на светодиодном коврике. Это одновременно романтично и практично.

А какой из гаджетов вы бы купили прямо сейчас? Поделитесь с нами в комментариях.