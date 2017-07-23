25 фотографий крутых отцов и их малышей, от взгляда на которых тает сердце
В семье роль нежного и заботливого родителя почти всегда отводится маме, а папам достается сила и строгость. Но не все так однозначно.
Мы в AdMe.ru собрали доказательства того, что папы тоже могут быть нежными и невероятно трогательными, даже если в повседневной жизни они круты и суровы.
Когда малыш нуждается в тепле, папа всегда придет на помощь
Его объятия тоже могут быть нежными
Он поддержит в любой игре,
какой бы странной она ни была
Для папы дочек не существует «слишком девчачьих» занятий
Папа готов показать своему ребенку весь мир,
а после — смыть «пыль дорог»
С ним не страшно покорять волны
Папа всегда готов поделиться
Научиться мастерски делать маникюр
и даже педикюр!
Папа может выглядеть сурово,
но он всегда поддержит во всех начинаниях
Папа лучше всех читает сказки на ночь
и не против «целовашек» даже сотый раз за день
Он — сила и опора своего ребенка
Папа знает по именам всех диснеевских принцесс
и для одной из них даже готов стать башней
Папа настолько большой и сильный,
что даже не верится, что он обычный человек
С папой не страшны никакие испытания и вызовы
Папа расскажет, как защитить мир,
и научит защищаться самому
Папа легко находит общие интересы с малышом любого возраста
И вызывает улыбку в любом настроении
Ради малышки даже самый суровый папа станет мышонком
Или превратится в могучего Мауи!
Фото на превью Elsa Pataky, Jensen Ackles