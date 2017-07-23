25 фотографий крутых отцов и их малышей, от взгляда на которых тает сердце

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В семье роль нежного и заботливого родителя почти всегда отводится маме, а папам достается сила и строгость. Но не все так однозначно. Мы в AdMe.ru собрали доказательства того, что папы тоже могут быть нежными и невероятно трогательными, даже если в повседневной жизни они круты и суровы.

Когда малыш нуждается в тепле, папа всегда придет на помощь

Его объятия тоже могут быть нежными

Он поддержит в любой игре,

какой бы странной она ни была

Для папы дочек не существует «слишком девчачьих» занятий

Папа готов показать своему ребенку весь мир,

а после — смыть «пыль дорог»

С ним не страшно покорять волны

Папа всегда готов поделиться

Научиться мастерски делать маникюр

и даже педикюр!

Папа может выглядеть сурово,

но он всегда поддержит во всех начинаниях

Папа лучше всех читает сказки на ночь

и не против «целовашек» даже сотый раз за день

Он — сила и опора своего ребенка

Папа знает по именам всех диснеевских принцесс

и для одной из них даже готов стать башней

Папа настолько большой и сильный,

что даже не верится, что он обычный человек

С папой не страшны никакие испытания и вызовы

Папа расскажет, как защитить мир,

и научит защищаться самому

Папа легко находит общие интересы с малышом любого возраста

И вызывает улыбку в любом настроении

Ради малышки даже самый суровый папа станет мышонком

Или превратится в могучего Мауи!