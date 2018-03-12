Провалы случаются у всех, но чаще всего у дизайнеров. И вот 26 тому доказательств

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Чего греха таить, провалы и неудачи случаются у всех. Но почему-то у дизайнеров они бывают чаще и не заметить их просто невозможно. Вот как, спрашивается, можно было сделать переключатель коробки передач в виде регулятора громкости и разместить его рядом с аудиосистемой? Или зачем делать декоративный водопад, который все путают с лестницей?

AdMe.ru не может спокойно молчать, глядя на подобные «шедевры». Мы решили показать 26 дизайнерских провалов, которые, надеемся, больше никогда не повторятся.

Шрифт Брайля тут абсолютно плоский

Ручка тяжелее самой сковороды

Один вопрос: зачем?

Видимо, до конца не определились

«Суперъяркий LED-фонарик.

2 батарейки АА включены (не включены).

Для использования в помещениях и на улице».

Две по цене одной? Нет, спасибо

«Мне одному неловко смотреть, как из отверстия выкатываются шары?»

Наверняка эти дизайнеры могут со спокойной душой на белый тюбик нанести белый текст

Мало того что эту чашку неудобно держать за ручку, так еще и содержимое выливается через эту самую ручку

Мы никогда не поймем, зачем упаковывать в пластиковые контейнеры фрукты, у которых есть собственная натуральная упаковка

Этот магазин открыт 9 дней в неделю. Хмм...

«Сначала я увидел левое окно, и стало как-то не по себе»

Надпись на окнах: «DIESEL. Для успешной жизни».

Если читать надпись только на левом окне, получится «УМРИ ради успеха».

«Не открывай подарок, Карен! Эта женщина что-то замышляет!»

«Подарок для Карен».

Лабиринт для ленивых

Интересно, чем вдохновлялся дизайнер этой плитки?

«Надеюсь, я не разобью автомобиль, когда захочу не глядя сделать погромче и перепутаю регуляторы»

Просто нет слов

Два колесика, чтобы серфить в интернете быстрее?

Реклама сайта. Но непонятно какого

Те, кто придумали это, наверняка носят часы на кистях рук

О чем думали маркетологи, когда решили разместить баннер с текстом мелким шрифтом вдоль 6-полосной скоростной магистрали?

В этом магазине продается светильник, который идеально подходит для хипстера в депрессии

С этой горки вообще можно спуститься невредимым?

Эмм... А открыть крышку, просто потянув за колечко, нельзя?

Пройдите курсы программирования и научитесь создавать... синий экран смерти

«Научитесь программированию собственных игр, сайтов, приложений».

Этот декоративный водопад все принимают за лестницу и постоянно там падают

У дизайнеров этого торгового автомата руки явно растут не из того места

А что из этого вам показалось наиболее провальным?