25 звездных нарядов, о которых говорил весь мир в уходящем году

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Первый журнал мод появился в Германии еще в 1586 году. С тех пор интерес к моде неумолимо растет, и в наши дни практически каждый человек хочет выглядеть стильно и современно. А диктуют тенденции, конечно, популярные дизайнеры и знаменитости, которые щеголяют в их нарядах на красных дорожках.

Мы в AdMe.ru решили подвести итоги уходящего года и выбрали 25 самых красивых платьев и костюмов, в которых голливудские звезды появлялись на светских мероприятиях.

Дженнифер Лопес

В сентябре на показе Versace Джей Ло повторила образ, в котором произвела фурор 19 лет назад. Тогда этот наряд вдохновил разработчиков Google на создание поиска по картинкам. В 2019 году выход певицы стал не менее эффектным.

В этом струящемся ярком платье Джей Ло посетила Бал губернаторов в Голливуде. Незамысловатый крой наряда компенсировал объемный бант на спине.

Ева Лонгория

Актриса стала мамой в прошлом году, а в 2019-м уже вовсю блистала на различных светских мероприятиях. В Каннах она продемонстрировала публике прекрасную фигуру, надев асимметричное платье с глубоким декольте и откровенным разрезом.

Эмилия Кларк

Актриса поразила публику, появившись на церемонии вручения «Эмми» в платье с очень глубоким декольте. Папарацци были в восторге от наряда, который уже через несколько часов обсуждал весь интернет.

В декабре же Эмилия посетила Fashion Awards в ярком костюме с оригинальными рукавами. Отличное стильное решение для завершения года.

Леди Гага

Певицу можно смело назвать звездой года: она собрала, пожалуй, все возможные статуэтки и награды. На церемонии вручения «Золотого глобуса» Леди Гага затмила всех платьем нежно-василькового цвета и волосами ему в тон.

Ирина Шейк

На церемонии вручения «Оскара» модель не отставала от своей предполагаемой соперницы Леди Гаги. Ирина позировала папарацци, повернувшись спиной, и демонстрировала экстремальное декольте.

Джейсон Момоа

Актер давно стал любимцем женщин всего мира. На вручении «Оскара» он появился в розовом костюме, который перекликался с нарядом его супруги. Такой смелый и романтичный выход Джейсона только подогрел любовь поклонниц.

Белла Торн

Скандальная певица и актриса не переставала шокировать публику в уходящем году. На Венецианском кинофестивале она прошла по красной дорожке в полупрозрачном платье, удивив всех своим смелым выбором.

Эшли Грэм

Беременная модель — завсегдатай светских мероприятий. Для выхода она выбирает смелые или даже пикантные наряды, как это платье с прозрачной юбкой и перьями.

Кендалл Дженнер

Это, пожалуй, было самое нескромное платье на вечеринке Vanity Fair. Супермодель продемонстрировала длинные стройные ноги, и ее фотографии моментально заполонили интернет.

Другой запомнившийся наряд Кендалл Дженнер — ярко-розовое платье, в котором она блистала в Каннах. Оно потрясло модниц по всему миру не только цветом и необычным фасоном, но и ценой — наряд был создан дизайнерами H&M и Giambattista Valli и стоил чуть больше $ 500. Все подобные платья из коллекции были распроданы буквально за несколько минут.

В этом наряде модель появилась на вручении премии «Эмми». Огромные красные цветы в сочетании с латексом вызвали неоднозначную реакцию общественности, тем не менее платье определенно произвело впечатление и запомнилось.

Хайди Клум

На церемонии вручения «Золотого глобуса» модель блистала в пышном платье с глубоким декольте и не забывала демонстрировать объемное помолвочное кольцо.

Тимоти Шаламе

У молодого актера необычная внешность, и он любит подчеркивать свою привлекательность нестандартными, запоминающимися нарядами. В этом сером костюме Тимоти появился на премьере фильма «Король» в Венеции.

Коко Роша

Экстравагантная модель посетила мероприятие в Каннах в оригинальном розовом платье с пышной юбкой, которое никого не оставило равнодушным.

Рианна

Кажется, певице уже давно плевать на мнение общественности и модных критиков. Она надевает самые экстравагантные вещи и при этом всегда выглядит стильно и гармонично. Так, на премьере фильма «Квин и Слим» она появилась в винтажном кимоно от John Galliano.

Зои Кравиц

У актрисы был очень успешный год. И этот одновременно лаконичный и откровенный наряд на вечеринке Vanity Fair лишь укрепил популярность Зои.

Дакота Джонсон

В октябре актриса позировала фотографам в необычном наряде — пышной юбке с карманами и маленьком топе. В сети похвалили выбор Дакоты и заметили, что она сильно похудела.

Карди Би

Певица давно известна своей страстью к эпатажу. И на церемонии вручения «Грэмми» в феврале она вновь затмила всех, появившись в экстравагантном платье-ракушке.

Зендая

Актриса успешно делает карьеру в киноиндустрии и всегда прекрасно выглядит на красных дорожках. Но это изумрудное платье, в котором Зендая была на церемонии вручения «Эмми», можно по праву назвать самым утонченным и красивым ее нарядом.

Мерьем Узерли

Самая популярная турецкая актриса недавно сменила имидж и теперь любит удивлять публику своими нарядами. В Каннах она появилась в прозрачном платье, продемонстрировав стройные ноги.

Эльза Хоск

Одна из «ангелов» Victoria’s Secret посетила в начале декабря British Fashion Awards в блестящем наряде, который полностью оголял подтянутый живот модели. Этот яркий костюм Эльзы привлек всеобщее внимание, и его с уверенностью можно включить в наш список.

Белла Хадид

Беллу можно смело назвать звездой красной ковровой дорожки этого года. На премии MTV она была в минималистичном платье неприметного бежевого цвета. Но ее фотографии в этом своеобразном наряде тут же заполонили интернет.

А в Каннах модель затмила всех, появившись в алом летящем платье от Roberto Cavalli. И от него действительно сложно оторвать взгляд.