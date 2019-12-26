25 звездных нарядов, о которых говорил весь мир в уходящем году
Первый журнал мод появился в Германии еще в 1586 году. С тех пор интерес к моде неумолимо растет, и в наши дни практически каждый человек хочет выглядеть стильно и современно. А диктуют тенденции, конечно, популярные дизайнеры и знаменитости, которые щеголяют в их нарядах на красных дорожках.
Мы в AdMe.ru решили подвести итоги уходящего года и выбрали 25 самых красивых платьев и костюмов, в которых голливудские звезды появлялись на светских мероприятиях.
Дженнифер Лопес
В сентябре на показе Versace Джей Ло повторила образ, в котором произвела фурор 19 лет назад. Тогда этот наряд вдохновил разработчиков Google на создание поиска по картинкам. В 2019 году выход певицы стал не менее эффектным.
В этом струящемся ярком платье Джей Ло посетила Бал губернаторов в Голливуде. Незамысловатый крой наряда компенсировал объемный бант на спине.
Ева Лонгория
Актриса стала мамой в прошлом году, а в 2019-м уже вовсю блистала на различных светских мероприятиях. В Каннах она продемонстрировала публике прекрасную фигуру, надев асимметричное платье с глубоким декольте и откровенным разрезом.
Эмилия Кларк
Актриса поразила публику, появившись на церемонии вручения «Эмми» в платье с очень глубоким декольте. Папарацци были в восторге от наряда, который уже через несколько часов обсуждал весь интернет.
В декабре же Эмилия посетила Fashion Awards в ярком костюме с оригинальными рукавами. Отличное стильное решение для завершения года.
Леди Гага
Певицу можно смело назвать звездой года: она собрала, пожалуй, все возможные статуэтки и награды. На церемонии вручения «Золотого глобуса» Леди Гага затмила всех платьем нежно-василькового цвета и волосами ему в тон.
Ирина Шейк
На церемонии вручения «Оскара» модель не отставала от своей предполагаемой соперницы Леди Гаги. Ирина позировала папарацци, повернувшись спиной, и демонстрировала экстремальное декольте.
Джейсон Момоа
Актер давно стал любимцем женщин всего мира. На вручении «Оскара» он появился в розовом костюме, который перекликался с нарядом его супруги. Такой смелый и романтичный выход Джейсона только подогрел любовь поклонниц.
Белла Торн
Скандальная певица и актриса не переставала шокировать публику в уходящем году. На Венецианском кинофестивале она прошла по красной дорожке в полупрозрачном платье, удивив всех своим смелым выбором.
Эшли Грэм
Беременная модель — завсегдатай светских мероприятий. Для выхода она выбирает смелые или даже пикантные наряды, как это платье с прозрачной юбкой и перьями.
Кендалл Дженнер
Это, пожалуй, было самое нескромное платье на вечеринке Vanity Fair. Супермодель продемонстрировала длинные стройные ноги, и ее фотографии моментально заполонили интернет.
Другой запомнившийся наряд Кендалл Дженнер — ярко-розовое платье, в котором она блистала в Каннах. Оно потрясло модниц по всему миру не только цветом и необычным фасоном, но и ценой — наряд был создан дизайнерами H&M и Giambattista Valli и стоил чуть больше $ 500. Все подобные платья из коллекции были распроданы буквально за несколько минут.
В этом наряде модель появилась на вручении премии «Эмми». Огромные красные цветы в сочетании с латексом вызвали неоднозначную реакцию общественности, тем не менее платье определенно произвело впечатление и запомнилось.
Хайди Клум
На церемонии вручения «Золотого глобуса» модель блистала в пышном платье с глубоким декольте и не забывала демонстрировать объемное помолвочное кольцо.
Тимоти Шаламе
У молодого актера необычная внешность, и он любит подчеркивать свою привлекательность нестандартными, запоминающимися нарядами. В этом сером костюме Тимоти появился на премьере фильма «Король» в Венеции.
Коко Роша
Экстравагантная модель посетила мероприятие в Каннах в оригинальном розовом платье с пышной юбкой, которое никого не оставило равнодушным.
Рианна
Кажется, певице уже давно плевать на мнение общественности и модных критиков. Она надевает самые экстравагантные вещи и при этом всегда выглядит стильно и гармонично. Так, на премьере фильма «Квин и Слим» она появилась в винтажном кимоно от John Galliano.
Зои Кравиц
У актрисы был очень успешный год. И этот одновременно лаконичный и откровенный наряд на вечеринке Vanity Fair лишь укрепил популярность Зои.
Дакота Джонсон
В октябре актриса позировала фотографам в необычном наряде — пышной юбке с карманами и маленьком топе. В сети похвалили выбор Дакоты и заметили, что она сильно похудела.
Карди Би
Певица давно известна своей страстью к эпатажу. И на церемонии вручения «Грэмми» в феврале она вновь затмила всех, появившись в экстравагантном платье-ракушке.
Зендая
Актриса успешно делает карьеру в киноиндустрии и всегда прекрасно выглядит на красных дорожках. Но это изумрудное платье, в котором Зендая была на церемонии вручения «Эмми», можно по праву назвать самым утонченным и красивым ее нарядом.
Мерьем Узерли
Самая популярная турецкая актриса недавно сменила имидж и теперь любит удивлять публику своими нарядами. В Каннах она появилась в прозрачном платье, продемонстрировав стройные ноги.
Эльза Хоск
Одна из «ангелов» Victoria’s Secret посетила в начале декабря British Fashion Awards в блестящем наряде, который полностью оголял подтянутый живот модели. Этот яркий костюм Эльзы привлек всеобщее внимание, и его с уверенностью можно включить в наш список.
Белла Хадид
Беллу можно смело назвать звездой красной ковровой дорожки этого года. На премии MTV она была в минималистичном платье неприметного бежевого цвета. Но ее фотографии в этом своеобразном наряде тут же заполонили интернет.
А в Каннах модель затмила всех, появившись в алом летящем платье от Roberto Cavalli. И от него действительно сложно оторвать взгляд.
Какой наряд 2019 года запал вам в душу?