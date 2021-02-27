25 вывесок, дословный перевод которых может вогнать в ступор посетителей торговых центров

Практически каждый день мы проходим мимо вывесок с красивыми и не всегда понятными иностранными названиями. Многие даже и не подозревают, что за звучными французскими, итальянскими и английскими вывесками на самом деле часто скрываются отечественные компании, которые решили выбрать для своей розничной сети просто красивое и благозвучное название.

Мы в AdMe.ru решили представить, как бы выглядели вывески наших и зарубежных популярных сетей, если бы они были дословно переведены на русский язык.

1.

Первый магазин косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» был открыт в 1997 году в Москве. Назвать его решили красивым французским словом L’Etoile — «звезда».

2.

Название английского косметического магазина, основанного в 1976 году в Великобритании Анитой Роддик, дословно можно перевести как «магазин для тела», хотя в английском языке есть устоявшееся значение словосочетания body shop это — автомастерская.

3.

Российская парфюмерно-косметическая сеть открылась в 1995 году и в своем названии использовала 2 простых французских слова: rive («берег») и gauche («левый»).

4.

Российская розничная сеть ювелирных магазинов была основана в 2005 году, решив использовать в названии компании английское слово sunlight, которое означает «солнечный свет».

5.

Российская сеть магазинов обуви в своем названии использовала довольно известное французское словосочетание rendez-vous, которое дословно на русский язык переводится как «свидание; место встречи».

6.

Для нас пока остается загадкой, что означает буква «М» в названии магазина женской одежды, но мы точно уверены, что слово reason с английского языка переводится как «причина; основание; мотив; соображение; разум».

7.

Польская торговая сеть открыла свои первые магазины одежды в 1999 году, выбрав в качестве названия английское слово reserved, которое дословно означает «сдержанный; запасной; резервный; заказанный заранее; скрытный; замкнутый; необщительный; осторожный; заповедный».

8.

Название магазина женской одежды, принадлежащего крупной российской компании, переводится просто: «республика любви».

9.

Название сети магазинов белья и женской одежды Women’ secret дословно переводится просто: «женский секрет».

10.

Английская косметическая компания, основанная в городе Пуле, Великобритания, в апреле 1995 года, в качестве своего названия использовала слово lush, которое дословно переводится как «сочный; пышный; буйный».

11.

Итальянский производитель белья и пляжной одежды, основанный в 1986 году, скорее всего, в своем названии соединил два слова: donna («женщина») и calza («носок; чулок»).

12.

Название этого магазина белья и одежды, возможно, происходит от итальянского слова incanto, которое означает «очарование; волшебство; колдовство; обаяние; прелесть; заклинание».

13.

Название этого обувного магазина дословно можно перевести как «шаг за шагом».

14.

В сентябре 1988 года был открыт первый в СССР кооператив «Глория», начавший производить джинсы. В переводе с латыни слово gloria означает «слава; честь; великолепие».

15.

Название сети мультибрендовых магазинов одежды, обуви и аксессуаров на русский язык переводится как «уличный бит».

16.

В 1920-е годы английская фирма приступила к выпуску товаров для плавания. Само имя Speedo появилось лишь в 1928 году, когда компания создала новый костюм для плавания. А название сети магазинов, скорее всего, происходит от слова speedometer — «спидометр».

17.

Компания была основана Аланом Грином в 1970 году в городе Торки, штат Виктория, Австралия. Сегодня она является одним из крупнейших производителей обуви, одежды и аксессуаров для серфинга, сноубординга, скейтбординга и экстремальных видов спорта, а ее название происходит от слова quicksilver — «ртуть».

18.

Сеть магазинов одежды принадлежит российской компании «Мэлон Фэшн Груп», история которой связана с петербургской швейной фабрикой «Первомайская заря». В 2002 году был открыт первый магазин befree, название которого с английского переводится как «будь свободным».

19.

Датская компания по производству обуви, основанная в 1963 году Карлом Тусбуем в Бредебро, в качестве названия, возможно, выбрала итальянское слово ecco, которое переводится как «вот; вон».

20.

Компания по производству обуви появилась в начале 2000-х в Санкт-Петербурге. Как указано на сайте сети обувных магазинов, «Respect Yourself (англ. „уважай себя“) — это символ всего того, что достойно уважения».

21.

Американская компания была основана Линдоном «Герцогом» Хансоном и Джорджем Бедекером — младшим в 2002 году для производства поролоновых сабо. Обувь изначально предназначалась для катания на лодках. А ее название происходит от слова crocodile — «крокодил».

22.

Английская компания, которая специализируется на реализации товаров для будущих мам и детей, открыла свой первый магазин в 1961-м в Суррее (Великобритания). Дословно с английского языка название сети магазинов переводится как «мамина забота».

23.

Российская компания, управляющая сетью магазинов молодежной одежды, была основана в Санкт-Петербурге в 1998 году и в качестве названия выбрала для себя итальянское слово OGGI, которое означает «сегодня». В 2011 году компания немного изменила название, сохранив отсылку к итальянскому слову.

24.

Известное во всем мире название конструкторов происходит от датского выражения Leg-godt, которое буквально означает «играй хорошо».

25.

Название сети ресторанов быстрого питания состоит из приставки sub, которая является сокращением выражения Submarine Sandwich (с англ. «сэндвич в форме подводной лодки»). Сэндвичи, производимые фирмой, были так названы из-за своей вытянутой и округлой формы, похожей на подводную лодку. Название также является игрой английского слова subway, которое дословно означает «метрополитен; подземка».