25+ вещей от дизайнеров, которые хотели как лучше, а получилось как всегда

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Благими намерениями вымощена дорога в ад. Но чем порой руководствуются дизайнеры — совершенно непонятно! AdMe.ru собрал для вас 29 потрясающих примеров дизайна, который изначально задумывался гениально, а вышел так себе. Осторожно, статья вызывает смех, но причиняет боль!

Кажется, они не совсем понимают, как работает криптонит

Пикачу, что они с тобой сделали?

Не лучший выбор ковра для лестницы

Какое окно, такие и жалюзи!

На этих ступеньках не рекомендуется поскальзываться. Совсем не рекомендуется

Это самый странный диван из всех, что я видел

Именно так выглядит дверь в никуда

Хорошая ванна! Только искупаться не получится

Немо уже совсем не тот

«Этот замок Шрека — самое ужасное, что я видел за неделю»

Какие-то странные у вас дети...

Лунная призма, дай ей силу, а мне — успокоительное

«Да они просто насмехаются над нами!»

«Мы за эффективное использование пространства ванной комнаты»

Выступ перед лестницей? Серьезно?

Каждую батарейку надо вставить отдельно. Хорошо еще, что для каждого винта не нужна своя отвертка

Кабинки только для людей маленького роста

«Держатели для напитков в моей машине установлены так»

А на 6-й этаж никто не поедет!

Вряд ли строители понимают, для чего нужен пандус

У вас есть хоть что-то, чтобы победить его?

От одного взгляда на этот туалет кружится голова

«Часы за системой кондиционирования в моей школе»

Однозначно не лучшее место для сушилки

Эта дверь навсегда открыта

Да ладно, всего лишь пара сантиметров!

У этих молодоженов точно все хорошо?

Когда путаешь не только право и лево, но еще и перед и зад

А это как-то помогает держаться на воде?

А вам встречались подобные дизайнерские штучки? Расскажите нам в комментариях!