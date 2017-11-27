25 фотографий, которые убедят вас в том, что мы живем в захватывающее время
Казалось бы, современный человек уже видел все что можно и его уже ничем не удивишь. Но мы все-таки попытаемся это сделать, тем более что благодаря интернету мы каждый день узнаем о всевозможных интересностях из разных уголков планеты.
AdMe.ru нашел для вас 25 фотографий, которые докажут, что в наше время необычное встречается буквально на каждом шагу.
Вместо привычной коробки для пиццы — «коробка» из еще одной пиццы
Японская монетка 1 иена такая легкая, что не тонет в воде
Тапочки «Антилего»: теперь коварные штуковины не застанут вас врасплох
«К моей краске для волос прилагались „перчатки“ для дужек очков»
Скидка на мороженое зависит от температуры воздуха: чем холоднее на улице, тем больше скидка
Нож в швейцарском ресторане выполнен в форме всех горных вершин Альп
Похоже, ему так удобнее
У этого велосипеда безвоздушные шины
Приставка Super Nintendo стала частью стены
Как попросить руки девушки-геймера
Неожиданное объявление в Диснейленде
«Купили развивающую игрушку для ребенка, а в инструкции текст закрашен. Стерли краску, а там...»
«Обнаружил, что моя 3-летняя дочь хранит коробку с ножом, пистолетом и деньгами. Стоит ли мне начать беспокоиться?»
Трансформеры уже здесь
«На днях устанавливали подогреватель тосола 220 вольт в автомобиль. Кажется, у меня большие проблемы».
Для тех, кому доктор разрешил только один бокал вина в день
«Кто-то потерял кошелек 100 лет назад. Сегодня мы его нашли»
Штурмовик освоил вязание
Умный лифт подскажет, сколько человек может в него поместиться
«Экостеплер» вместо скрепок
Ведущий «Прогноза погоды» из Швеции носит свитер с котиком и молниями
«Самый большой плюс моей новой работы: у нас есть офисная собака!»
Селфи-тостер
Гай Юлий Таксист
«Лама в костюме лобстера. Теперь я точно видел все»
Реакция самца гориллы на фотографии горилл-самок. Надо же, какой привередливый — совсем как человек!
Фото на превью Kitnado/reddit.com