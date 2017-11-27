25 фотографий, которые убедят вас в том, что мы живем в захватывающее время

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Казалось бы, современный человек уже видел все что можно и его уже ничем не удивишь. Но мы все-таки попытаемся это сделать, тем более что благодаря интернету мы каждый день узнаем о всевозможных интересностях из разных уголков планеты. AdMe.ru нашел для вас 25 фотографий, которые докажут, что в наше время необычное встречается буквально на каждом шагу.

Вместо привычной коробки для пиццы — «коробка» из еще одной пиццы

Японская монетка 1 иена такая легкая, что не тонет в воде

Тапочки «Антилего»: теперь коварные штуковины не застанут вас врасплох

«К моей краске для волос прилагались „перчатки“ для дужек очков»

Скидка на мороженое зависит от температуры воздуха: чем холоднее на улице, тем больше скидка

Нож в швейцарском ресторане выполнен в форме всех горных вершин Альп

Похоже, ему так удобнее

У этого велосипеда безвоздушные шины

Приставка Super Nintendo стала частью стены

Как попросить руки девушки-геймера

Неожиданное объявление в Диснейленде

«Купили развивающую игрушку для ребенка, а в инструкции текст закрашен. Стерли краску, а там...»

«Обнаружил, что моя 3-летняя дочь хранит коробку с ножом, пистолетом и деньгами. Стоит ли мне начать беспокоиться?»

Трансформеры уже здесь

«На днях устанавливали подогреватель тосола 220 вольт в автомобиль. Кажется, у меня большие проблемы».

Для тех, кому доктор разрешил только один бокал вина в день

«Кто-то потерял кошелек 100 лет назад. Сегодня мы его нашли»

Штурмовик освоил вязание

Умный лифт подскажет, сколько человек может в него поместиться

«Экостеплер» вместо скрепок

Ведущий «Прогноза погоды» из Швеции носит свитер с котиком и молниями

«Самый большой плюс моей новой работы: у нас есть офисная собака!»

Селфи-тостер

Гай Юлий Таксист

«Лама в костюме лобстера. Теперь я точно видел все»

Реакция самца гориллы на фотографии горилл-самок. Надо же, какой привередливый — совсем как человек!