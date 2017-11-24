25 домов будущего, в которые хочется заселиться прямо сейчас
Современные архитектурные сооружения — те, что уже построены или вот-вот будут, — порой просто изумляют своим фантастическим видом и вызывают желание хотя бы несколько дней в них пожить.
AdMe.ru подобрал для вас 25 домов и проектов, архитекторы которых уже давно живут в будущем.
Дом в Мельбурне, который похож на открытую книгу
Здание Фонда Louis Vuitton, которое посвящено современному искусству
Офисный комплекс «Кристалл» в Копенгагене выглядит как драгоценный камень
Проект экоотеля на Филиппинах, каждый элемент которого будет вращаться, вырабатывая энергию
«Террасы Бейрута» достигают 119 м в высоту. Нависающие этажи небоскреба позволяют в каждой комнате добиться интересной игры света
Клиент попросил архитектора сделать проект дома из обычных контейнеров
Lego House в Биллунне (Дания) внешне выглядит как огромный дом из конструктора
Проект здания в Китае, который поражает количеством лестниц и плавными формами
Впечатляющая постройка в Бейруте
Здание почти готово к открытию. Осталось наполнить водой все бассейны на балконах
Бизнес-центр фармацевтической компании Actelion выглядит как лаборатория из будущего
Из панорамных окон отеля на дереве в Швеции открываются впечатляющие виды
Экобашня Oxygen на 75 этажах вмещает 181 виллу. Архитекторы создавали проект, чтобы показать, как экономить место в городах с высокой численностью населения
Авторы проекта посчитали, что жилой комплекс не обязательно должен быть вертикальным и изолированным от природы, и создали такую динамичную сеть
Отель Liwa Tower в Абу-Даби. Вечером он светится всеми цветами радуги
Arbre Blanc — совместный проект архитекторов из Японии и Средиземноморья
Резиденция Роденкирхен в Германии — пример невычурного современного дизайна
Отель оригинальной формы, который к Олимпийским играм — 2018 планируют построить в Корее
The Wall House в Португалии, в котором бассейн позволяет плавать «в воздухе»
Отель Park Hyatt — один из самых роскошных в Таиланде. С его высоты открывается просто невероятный вид на Бангкок
Жилой дом в Дюссельдорфе всегда привлекает внимание, особенно в солнечный день
Вертикальный каркас в качестве фасада дома поможет вырастить личный сад, как в этом проекте
Этот дом выглядит так, будто его построили на другой планете
Здание The Capital в Индии. Что было раньше: здание или яйцо?
Проект Eco Tower рассчитан на то, чтобы соединить городской стиль и природу в жилом комплексе
Некоторые здания уже можно посетить, а большинство проектов вот-вот построят! А в каком из этих домов хотелось бы пожить вам?
Фото на превью NTDTelevision / Facebook, NTDTelevision / Facebook