25 домов будущего, в которые хочется заселиться прямо сейчас

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Современные архитектурные сооружения — те, что уже построены или вот-вот будут, — порой просто изумляют своим фантастическим видом и вызывают желание хотя бы несколько дней в них пожить. AdMe.ru подобрал для вас 25 домов и проектов, архитекторы которых уже давно живут в будущем.

Дом в Мельбурне, который похож на открытую книгу

Здание Фонда Louis Vuitton, которое посвящено современному искусству

Офисный комплекс «Кристалл» в Копенгагене выглядит как драгоценный камень

Проект экоотеля на Филиппинах, каждый элемент которого будет вращаться, вырабатывая энергию

«Террасы Бейрута» достигают 119 м в высоту. Нависающие этажи небоскреба позволяют в каждой комнате добиться интересной игры света

Клиент попросил архитектора сделать проект дома из обычных контейнеров

Lego House в Биллунне (Дания) внешне выглядит как огромный дом из конструктора

Проект здания в Китае, который поражает количеством лестниц и плавными формами

Впечатляющая постройка в Бейруте

Здание почти готово к открытию. Осталось наполнить водой все бассейны на балконах

Бизнес-центр фармацевтической компании Actelion выглядит как лаборатория из будущего

Из панорамных окон отеля на дереве в Швеции открываются впечатляющие виды

Экобашня Oxygen на 75 этажах вмещает 181 виллу. Архитекторы создавали проект, чтобы показать, как экономить место в городах с высокой численностью населения

Авторы проекта посчитали, что жилой комплекс не обязательно должен быть вертикальным и изолированным от природы, и создали такую динамичную сеть

Отель Liwa Tower в Абу-Даби. Вечером он светится всеми цветами радуги

Arbre Blanc — совместный проект архитекторов из Японии и Средиземноморья

Резиденция Роденкирхен в Германии — пример невычурного современного дизайна

Отель оригинальной формы, который к Олимпийским играм — 2018 планируют построить в Корее

The Wall House в Португалии, в котором бассейн позволяет плавать «в воздухе»

Отель Park Hyatt — один из самых роскошных в Таиланде. С его высоты открывается просто невероятный вид на Бангкок

Жилой дом в Дюссельдорфе всегда привлекает внимание, особенно в солнечный день

Вертикальный каркас в качестве фасада дома поможет вырастить личный сад, как в этом проекте

Этот дом выглядит так, будто его построили на другой планете

Здание The Capital в Индии. Что было раньше: здание или яйцо?

Проект Eco Tower рассчитан на то, чтобы соединить городской стиль и природу в жилом комплексе