25 памятников, на которые смотришь и не понимаешь, что это и зачем

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Тысячи памятников на планете украшают города и привлекают любопытных туристов. Но есть и такие монументы, смысл которых неясен никому, кроме их создателей.

AdMe.ru собрал 25 фотографий памятников, глядя на которые у человека c нормальной психикой возникает только один вопрос: «Что за...?».