25 памятников, на которые смотришь и не понимаешь, что это и зачем
Тысячи памятников на планете украшают города и привлекают любопытных туристов. Но есть и такие монументы, смысл которых неясен никому, кроме их создателей.
AdMe.ru собрал 25 фотографий памятников, глядя на которые у человека c нормальной психикой возникает только один вопрос: «Что за...?».
Гамильтон, Огайо, США
Вустер, Великобритания
Пало-Альто, Калифорния, США
Колима, Мексика
Куритиба, Бразилия
Буффало, Нью-Йорк, США
Тимишоара, Румыния
Фалькенберг, Швеция
Турку, Финляндия
Ауденарде, Бельгия
Эдинборо, Пенсильвания, США
Хельсинки, Финляндия
Брно, Чехия
Евле, Швеция
Крайстчерч, Новая Зеландия
Конин, Польша
Дублин, Огайо, США
Бланкенберге, Бельгия
Оденсе, Дания
Осло, Норвегия
Нюрнберг, Германия
Прага, Чехия
Сан-Диего, Калифорния, США
Филадельфия, Пенсильвания, США
Портленд, Орегон, США
Фото на превью unknown author / reddit, hiimmistermeeseekslookatme / imgur