20+ ситуаций, когда дизайнеры превзошли ваши самые смелые ожидания

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Учитывая постоянно обновляющиеся технологии, дизайн и архитектуру, трудно представить, каким именно будет наше будущее. К счастью, нам и не приходится особенно напрягать воображение. Благодаря блестящим умам и креативной эстетике дизайнеров, уже сейчас мы можем увидеть, как изменится облик повседневности.

AdMe.ru приоткрывает завесу будущего и знакомит вас с примерами творческого и вместе с тем чрезвычайно практичного дизайна.

25. Двусторонние маски для сна от «Аэрофлота», чтобы стюардессы понимали, нужно ли вас будить во время еды

24. Стул, на который удобно повесить сумку

23. Календарь из 13 равных по размеру месяцев

Первый день любого месяца — всегда воскресенье, а последний — суббота. Любое число любого месяца — всегда один и тот же день.

22. Дизайн ванны со специальным природным бортиком

21. Лестница со светодиодными панелями, которые освещают ваш путь в темноте

20. Откидной стол, аккуратно выступающий из стены

19. Лаконичная и устойчивая деревянная мебель

18. Измените цвет и яркость вашей комнаты в одно мгновение

17. Привнесите больше природы в вашу кухню

16. Портативная беспроводная клавиатура с аккуратным дизайном

15. Эти стулья напомнят вам о том, как полезно время от времени выпивать бокал вина

14. Многофункциональная мебель, которая легко трансформируется

13. Деревянная стойка с подсветкой

12. Завораживающий дизайн часов

11. Скатиться или спуститься?

10. Кафе с гипнотическим дизайном и атмосферой

9. Изогнутая скамейка выполняет одновременно и роль клумбы

8. Антигравитационная экосистема, которая выращивает растения в воздухе

7. 3D-светильник с креативным дизайном

6. Представляем кран из будущего

5. Так должна выглядеть комната отдыха

4. Аккуратный дизайн стола с фигурным краем-ножкой

3. Встроенное крепление для велосипеда — мечта любого велосипедиста

2. Трудно представить более спокойное место

1. Чрезвычайно полезный обеденный стол, не поддающийся гравитации

Бонус: удивительно практичный дизайн полки, меняющей форму

Какие из этих дизайнерских штучек вы видите в своем доме в 3019-м?