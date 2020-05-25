25 шедевров от гениев рекламы, которые вызовут у вас приступ гомерического смеха

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Мы живем в мире, где каждую минуту со всех устройств и из каждого угла на нас смотрит яркая реклама, которую мы уже научились ловко игнорировать. Однако порой нам попадаются настоящие произведения искусства копирайтеров, маркетологов и просто креативных продавцов, от которых захихикает даже царевна Несмеяна.

Мы в AdMe.ru провели строгую проверку хохотом каждого творения рекламщиков, чтобы выбрать самые достойные, от которых ваша улыбка сегодня точно станет шире.

Первые в мире яйца, разработанные и произведенные специально для женщин и мужчин! Вы серьезно?

Маркетинг, что ты делаешь, прекрати!

«„Дорогая моя, как они на вкус, эти слезы?!“ — „С горчинкой, по-мужски“»

Дайте, пожалуйста, банану шанс

В таком магазине нельзя не зачекиниться

И тут трудно поспорить

Теперь у вас есть оправдание, чтобы не пытаться похудеть к лету

Кошмар для одних и гастрономический рай для других

Пожалуй, именно здесь собираются фанаты песен Кати Лель

Дельный совет от плохого настроения

Неоднозначное название для магазина очков

Когда продавцы точно знают, как привлечь ваше внимание

«Кажется, оно мне будет не по зубам»

Вот, оказывается, сколько стоит счастье

Королевское предложение

Если мгновенье остановилось

Честность — лучший прием клиентоориентированности

Для тех, кому не хватает радости в жизни

Этот легендарный человек, о котором все слышали, но никогда не видели, оказывается, работает здесь

Звездный плов с мужским характером

Когда хочешь ненавязчиво намекнуть, что любишь тишину

Копирайтинг 80-го уровня

Философский подход к продаже сахара

Когда смотришь на этот баллончик, сразу хочется петь

Невозможно пройти мимо таких сладких красавцев