Посмотрите, в каких национальных костюмах участницы конкурса «Мисс Вселенная» представили свои страны в 2021 году

Каждый год на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» выбирают самую красивую девушку планеты. В этом году ею стала представительница Индии Харнааз Сандху. Впервые этот конкурс был проведен в 1952 году в Калифорнии. Поскольку в конкурсе участвуют представительницы большинства стран мира, одним из обязательных этапов соревнования является дефиле в костюме, который наиболее ярко продемонстрирует национальный колорит.