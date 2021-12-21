Посмотрите, в каких национальных костюмах участницы конкурса «Мисс Вселенная» представили свои страны в 2021 году
Каждый год на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» выбирают самую красивую девушку планеты. В этом году ею стала представительница Индии Харнааз Сандху. Впервые этот конкурс был проведен в 1952 году в Калифорнии. Поскольку в конкурсе участвуют представительницы большинства стран мира, одним из обязательных этапов соревнования является дефиле в костюме, который наиболее ярко продемонстрирует национальный колорит.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, в каких нарядах некоторые участницы конкурса представляли свои страны.
Россия
Япония
Румыния
Индия
Польша
Дания
Мексика
Ямайка
Панама
Исландия
Китай
Греция
Вьетнам
Украина
Таиланд
Испания
Словакия
Никарагуа
Болгария
Камбоджа
Канада
Чехия
Казахстан
Марокко
Лаос
Южная Корея
Нигерия
Непал
Какой наряд показался вам наиболее ярким и запоминающимся?
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