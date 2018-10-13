25 производителей, которые плевать хотели на все эти ваши стандарты

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Есть в мире люди, которые никогда не оглядываются на других. Их не заботит чужое мнение, они отрицают стереотипы и если делают что-то, то только так, как этого хочется именно им. Частенько в результате получаются довольно странные вещи, над которыми смеется весь интернет. Но иногда на свет появляются если уж не крутые, то определенно необычные предметы.

AdMе.ru уже не терпится поделиться с вами фотографиями, предметы на которых стали результатом свободного полета дизайнерской мысли.

Лестница для тех, кто любит риск и красоту

Не бургер, а ужин из трех блюд

Это кнопка уменьшения уровня громкости

Кажется, даже строители не могут себе представить, что же получится у них в итоге

Не уверены, что цыплята выглядят именно так

Свистать всех на балкон!

Пожалуй, создатели этого скелета решили внести несколько изменений в человеческую анатомию

Когда пытаешься улучшить то, что и до этого неплохо работало

Главное — найти свое место в жизни

Когда занялся тюнингом своей тачки и немного увлекся

Дом, который любого введет в ступор

Эта брусчатка сделана не из камней, а из дерева

Порционные упаковки с соусом тоже могут выглядеть круто

Главное — быть уверенным в своих словах

Кто сказал, что церковь не может выглядеть современно?

Когда стакан соседа всегда наполовину пуст

Флешка из бетона, ничего такого

Когда хочется добавить уличной веранде немного домашнего уюта

Не всем же тракторам быть грязными и грубыми махинами!

Доказательство того, что в современном интерьерном дизайне пригодиться может что угодно

Может, это запасные колеса?

Шариком из сладкой ваты уже никого не удивишь, так что вот вам динозавр

Когда твоему мусору нечего скрывать

Автобусная остановка, на которой чувствуешь себя уже как дома

Пожалуй, лучший способ сэкономить пространство