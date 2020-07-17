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20+ доказательств того, что упаковка может скрывать в себе множество сюрпризов

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Маркетинг не стоит не месте, и креативщики всего мира придумывают все новые и новые варианты упаковки, которую мы будем помнить еще долго. Ну а как можно забыть «раздевающуюся» бутылку, аппетитную крышку от банки с соленой карамелью или «мудрую» бутылку с молоком? А в бонусе мы припрятали для вас кое-что обалденное.

AdMe.ru обожает находить крутые варианты и рассказывать о них вам. Признавайтесь, вам уже захотелось что-то приобрести?

Это настоящая газированная вода, которая находится в пластиковой бутылке с алюминиевой крышкой

© ThunderingSacks / reddit

Эта коробка для пиццы может быть сложена в 4 раза

© unknown author / reddit

Штрихкод палатки

© slightlyasian / reddit

Игра под названием «Хамелеон»

© Bri456an / reddit

Идеальное сочетание

© LordEtanol / reddit

Обалденная упаковка шерстяного свитера

© squid50s / reddit

Коробка подгузников в виде «сундука сокровищ»

© PartofQuito / reddit

Отлично обыгранная упаковка

© leving78 / reddit

Крышка на этой банке соленой карамели просто потрясающе аппетитна

© kiyoko11 / reddit

Мимимишная упаковка орешков

Бутыль для масла и уксуса одновременно

© MisterScooter69 / reddit

«Купил новую мышь. Она упакована так, чтобы можно было без проблем открыть ее без ножниц»

© BriarLovesU / reddit

Штрихкод на упаковке крема для бритья

© IluvitarTheAinur / reddit

Эти 4 упаковки образуют непрерывное изображение, когда стоят рядом

© smittythewitty / reddit

Классная идея оформления упаковки фруктовой пастилы

© Bart2 / pikabu

На бутылке молока есть полезная информация

© PancakePie37 / reddit

«Будь милым с незнакомцем».

Американская и канадская упаковка из McDonald’s

© a_printer / reddit

«Моя посылка с оборудованием для фитнеса была замаскирована под упаковку муки, чтобы предотвратить воровство»

© BriantPk / reddit

Буква «С» в логотипе Cadbury — это сердцевина розы

© TwirlyCurley / reddit

Креативная упаковка оливкового масла

© silkas / pikabu

Такой смазкой для оружия очень удобно пользоваться

© dlpv / pikabu

Корейцы знают толк в интриге

© terix / pikabu

Биоразлагаемый пакет с овсом, пролежавший на кухонной полке больше 2 лет, рассыпался в труху при прикосновении

© rustyjoe / pikabu

Зеленый чай, который так и хочется взять в руки

Бонус: «Эта емкость хранилась у меня так долго, что за это время компания поменяла цифры на этикетке»

© Hulksdogg / reddit

А вы любите рассматривать дизайн упаковок? Или для вас главное, чтобы с содержимым все было в порядке?

Фото на превью BriantPk / reddit
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3k