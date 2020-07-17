20+ доказательств того, что упаковка может скрывать в себе множество сюрпризов

Маркетинг не стоит не месте, и креативщики всего мира придумывают все новые и новые варианты упаковки, которую мы будем помнить еще долго. Ну а как можно забыть «раздевающуюся» бутылку, аппетитную крышку от банки с соленой карамелью или «мудрую» бутылку с молоком? А в бонусе мы припрятали для вас кое-что обалденное.

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Это настоящая газированная вода, которая находится в пластиковой бутылке с алюминиевой крышкой

Эта коробка для пиццы может быть сложена в 4 раза

Штрихкод палатки

Игра под названием «Хамелеон»

Идеальное сочетание

Обалденная упаковка шерстяного свитера

Коробка подгузников в виде «сундука сокровищ»

Отлично обыгранная упаковка

Крышка на этой банке соленой карамели просто потрясающе аппетитна

Мимимишная упаковка орешков

Бутыль для масла и уксуса одновременно

«Купил новую мышь. Она упакована так, чтобы можно было без проблем открыть ее без ножниц»

Штрихкод на упаковке крема для бритья

Эти 4 упаковки образуют непрерывное изображение, когда стоят рядом

Классная идея оформления упаковки фруктовой пастилы

На бутылке молока есть полезная информация

«Будь милым с незнакомцем».

Американская и канадская упаковка из McDonald’s

«Моя посылка с оборудованием для фитнеса была замаскирована под упаковку муки, чтобы предотвратить воровство»

Буква «С» в логотипе Cadbury — это сердцевина розы

Креативная упаковка оливкового масла

Такой смазкой для оружия очень удобно пользоваться

Корейцы знают толк в интриге

Биоразлагаемый пакет с овсом, пролежавший на кухонной полке больше 2 лет, рассыпался в труху при прикосновении

Зеленый чай, который так и хочется взять в руки

Бонус: «Эта емкость хранилась у меня так долго, что за это время компания поменяла цифры на этикетке»