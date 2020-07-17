20+ доказательств того, что упаковка может скрывать в себе множество сюрпризов
Маркетинг не стоит не месте, и креативщики всего мира придумывают все новые и новые варианты упаковки, которую мы будем помнить еще долго. Ну а как можно забыть «раздевающуюся» бутылку, аппетитную крышку от банки с соленой карамелью или «мудрую» бутылку с молоком? А в бонусе мы припрятали для вас кое-что обалденное.
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Это настоящая газированная вода, которая находится в пластиковой бутылке с алюминиевой крышкой
Эта коробка для пиццы может быть сложена в 4 раза
Штрихкод палатки
Игра под названием «Хамелеон»
Идеальное сочетание
Обалденная упаковка шерстяного свитера
Коробка подгузников в виде «сундука сокровищ»
Отлично обыгранная упаковка
Крышка на этой банке соленой карамели просто потрясающе аппетитна
Мимимишная упаковка орешков
Бутыль для масла и уксуса одновременно
«Купил новую мышь. Она упакована так, чтобы можно было без проблем открыть ее без ножниц»
Штрихкод на упаковке крема для бритья
Эти 4 упаковки образуют непрерывное изображение, когда стоят рядом
Классная идея оформления упаковки фруктовой пастилы
На бутылке молока есть полезная информация
«Будь милым с незнакомцем».
Американская и канадская упаковка из McDonald’s
«Моя посылка с оборудованием для фитнеса была замаскирована под упаковку муки, чтобы предотвратить воровство»
Буква «С» в логотипе Cadbury — это сердцевина розы
Креативная упаковка оливкового масла
Такой смазкой для оружия очень удобно пользоваться
Корейцы знают толк в интриге
Биоразлагаемый пакет с овсом, пролежавший на кухонной полке больше 2 лет, рассыпался в труху при прикосновении
Зеленый чай, который так и хочется взять в руки
Бонус: «Эта емкость хранилась у меня так долго, что за это время компания поменяла цифры на этикетке»
А вы любите рассматривать дизайн упаковок? Или для вас главное, чтобы с содержимым все было в порядке?
Фото на превью BriantPk / reddit