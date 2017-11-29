25 примеров наружного дизайна, которые хотелось бы видеть на улицах своего города
Крутой и оригинальнй дизайн на улицах города можно сравнить с косметикой, которая способна преобразить девушку с самой заурядной внешностью, а уж из дамы, обладающей естественной красотой, сделать голливудскую звезду. К тому же ярко, а главное необычно оформленные остановки, витрины магазинов или пешеходные улицы сразу добавляют +100 к настроению горожан. А некоторые еще и приносят реальную пользу.
AdMe.ru собрал 25 примеров наружного дизайна, которые хочется скопировать и перенести в свой город. Эх, если бы это было так просто!
Остановка школьного автобуса, сделанная в виде книги, которая держится на разноцветных карандашах
Бананоутки уже идут и несут с собой море позитива и капельку безумия
Магазин гитар выглядит как усилитель
Этот парень сделал кафе из своей машины
Пешеходный переход, 3D-версия
Ничего особенного, просто бегемоты плавают прямо под ногами
Уличная библиотека в Болгарии, где каждый может взять книгу по вкусу
Прошу вас, присаживайтесь!
Стол для велосипедистов: тут можно припарковаться и насладиться чашечкой кофе
Или посидеть на страницах любимой книги. В буквальном смысле!
Прошел мимо, и сразу почему-то вина захотелось
Карандаши понаставили прямо вдоль дороги
Это просто гигантская прищепка в парке
Кто-то играл в тетрис на этой улице. И, кажется, проиграл
Витрина книжного магазина
Сидишь в офисе, работаешь, никого не трогаешь, а тут медведь в окно заглядывает
Идешь по улице и вдруг видишь игрушку из детства. Тут любому взрослому захочется подурачиться!
Крутые гамаки в городе — это же просто мечта
«Расческа» для велосипедов
Остановка автобуса. Приметная и удобная
Когда искусство прорывается на улицы города
Это не аквариум, это телефонная будка
Кофейку не желаете?
Улыбающийся магазин велосипедов
Скамейка, на которой вот-вот полетишь
Фото на превью Yoda_Holmes / reddit.com