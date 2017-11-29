25 примеров наружного дизайна, которые хотелось бы видеть на улицах своего города

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Крутой и оригинальнй дизайн на улицах города можно сравнить с косметикой, которая способна преобразить девушку с самой заурядной внешностью, а уж из дамы, обладающей естественной красотой, сделать голливудскую звезду. К тому же ярко, а главное необычно оформленные остановки, витрины магазинов или пешеходные улицы сразу добавляют +100 к настроению горожан. А некоторые еще и приносят реальную пользу. AdMe.ru собрал 25 примеров наружного дизайна, которые хочется скопировать и перенести в свой город. Эх, если бы это было так просто!

Остановка школьного автобуса, сделанная в виде книги, которая держится на разноцветных карандашах

Бананоутки уже идут и несут с собой море позитива и капельку безумия

Магазин гитар выглядит как усилитель

Этот парень сделал кафе из своей машины

Пешеходный переход, 3D-версия

Ничего особенного, просто бегемоты плавают прямо под ногами

Уличная библиотека в Болгарии, где каждый может взять книгу по вкусу

Прошу вас, присаживайтесь!

Стол для велосипедистов: тут можно припарковаться и насладиться чашечкой кофе

Или посидеть на страницах любимой книги. В буквальном смысле!

Прошел мимо, и сразу почему-то вина захотелось

Карандаши понаставили прямо вдоль дороги

Это просто гигантская прищепка в парке

Кто-то играл в тетрис на этой улице. И, кажется, проиграл

Витрина книжного магазина

Сидишь в офисе, работаешь, никого не трогаешь, а тут медведь в окно заглядывает

Идешь по улице и вдруг видишь игрушку из детства. Тут любому взрослому захочется подурачиться!

Крутые гамаки в городе — это же просто мечта

«Расческа» для велосипедов

Остановка автобуса. Приметная и удобная

Когда искусство прорывается на улицы города

Это не аквариум, это телефонная будка

Кофейку не желаете?

Улыбающийся магазин велосипедов