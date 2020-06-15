25+ примеров дизайна, который выведет понятие комфорта на новый уровень

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Прогресс не стоит на месте, и дизайнеры день и ночь придумывают что-то эдакое, способное нас реально удивить. Многое у них получается действительно хорошо, и мы собрали в нашей статье именно такие примеры. Согласитесь, с умным мусорным ведром и потолочной системой хранения велосипеда жить стало намного проще.

Мы в AdMe.ru обожаем подобного рода вещи и уже присмотрели себе парочку крутых идей, а вы?

Вращающаяся на 360 градусов стойка для кухонной утвари

Силиконовые перчатки для мытья посуды

Выдвижная вешалка для одежды

Приспособление для очистки кистей для макияжа

Мыльница в форме листа, которая позволяет воде стекать

Универсальная подушка-подставка

Эти коврики с подогревом предотвращают накопление снега и льда на наружной лестнице и дорожках

Портативный унитаз для путешествий

Вакуумная крышка

Система контроля климата для кровати

Автоматический диспенсер для бумажных полотенец

Встроенный пылесос, буквально засасывающий мусор

Устройство, превращающее ваш телефон в дисплей для автомобиля

Органайзер для автомобиля

Гибкие контейнеры на молнии

Надувная подушка для ванной, которая может держать телефон

Потолочная система хранения для велосипеда

Шезлонг, который позволяет комфортно читать на животе

Тележка для подъема по лестнице

Рюкзак с выдвижным зонтом

Теплые стельки

Кружка для путешествий с закручивающейся силиконовой крышкой

Переносное рабочее место для ноутбука

Устройство для поднятия автомобиля

Умный мусорный контейнер, который позволяет легко уплотнять мусор

Универсальная насадка для бутылок

А что бы вы купили в первую очередь?