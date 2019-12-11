25 предметов мебели и интерьера, которые непременно захочется иметь в своем доме
Как известно, уют в доме или квартире создает не только красивая и функциональная мебель, но и детали интерьера. Согласитесь, жизнь станет приятнее и комфортнее, если спать на огромном кресле-мешке, просыпаться от будильника, издающего запах свежезаваренного кофе, и смотреться в зеркало — портал в другой мир.
Мы в AdMe.ru любим вещи, которые вызывают восхищение своим видом и доставляют радость от пользования ими. И вот 25 как раз таких предметов.
1. Консольный столик для дивана с розетками и USB-зарядками
2. Органайзер — сушилка для посуды
3. Стол и скамейки, которые складываются «в стену»
4. Подушка, на которой удобно спать не только беременным
5. Эти часы пробуждают запахом свежезаваренного кофе
6. Пуфик с внутренними кармашками для хранения обуви
7. Полка для туалетной бумаги
8. Угловой шкафчик, который заполнит неиспользуемое пространство
9. Двухъярусная кровать
10. А это кровать для 2 детей, живущих в одной комнате
11. Часы с цифрами майя
12. Домик для кошек, который захотят купить даже собачники
13. Ночник, который проецирует на потолок траекторию полета определенного самолета в реальном времени
14. Гигантское кресло-мешок
15. Выдвижной шкафчик для специй
16. Эти зеркала словно порталы в другие миры
17. Гамак для ног
18. Настольная лампа, превращающая комнату в лес
19. Держатель для зубных щеток
20. Ночник со съемными светящимися шарами
21. Подвесное кресло
22. В дверь этого холодильника встроен кувшин, который заполняется водой автоматически
23. Этот робот-кашпо следует за солнечным светом и кричит, если его забывают полить
24. До гениальности простой инструмент по уходу за растениями
25. Комод с секретными ящичками
Фото на превью CocoaHugs / reddit