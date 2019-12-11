25 предметов мебели и интерьера, которые непременно захочется иметь в своем доме

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Как известно, уют в доме или квартире создает не только красивая и функциональная мебель, но и детали интерьера. Согласитесь, жизнь станет приятнее и комфортнее, если спать на огромном кресле-мешке, просыпаться от будильника, издающего запах свежезаваренного кофе, и смотреться в зеркало — портал в другой мир.

Мы в AdMe.ru любим вещи, которые вызывают восхищение своим видом и доставляют радость от пользования ими. И вот 25 как раз таких предметов.

1. Консольный столик для дивана с розетками и USB-зарядками

2. Органайзер — сушилка для посуды

3. Стол и скамейки, которые складываются «в стену»

4. Подушка, на которой удобно спать не только беременным

5. Эти часы пробуждают запахом свежезаваренного кофе

6. Пуфик с внутренними кармашками для хранения обуви

7. Полка для туалетной бумаги

8. Угловой шкафчик, который заполнит неиспользуемое пространство

9. Двухъярусная кровать

10. А это кровать для 2 детей, живущих в одной комнате

11. Часы с цифрами майя

12. Домик для кошек, который захотят купить даже собачники

13. Ночник, который проецирует на потолок траекторию полета определенного самолета в реальном времени

14. Гигантское кресло-мешок

15. Выдвижной шкафчик для специй

16. Эти зеркала словно порталы в другие миры

17. Гамак для ног

18. Настольная лампа, превращающая комнату в лес

19. Держатель для зубных щеток

20. Ночник со съемными светящимися шарами

21. Подвесное кресло

22. В дверь этого холодильника встроен кувшин, который заполняется водой автоматически

23. Этот робот-кашпо следует за солнечным светом и кричит, если его забывают полить

24. До гениальности простой инструмент по уходу за растениями

25. Комод с секретными ящичками