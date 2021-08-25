25+ правил мужского стиля, которые помогут не попасть впросак даже на важных мероприятиях
Одеться так, чтобы внешний вид не вызывал неодобрительных вздохов начальства или гостей на празднике, — это целая наука, подвластная не всем. И здесь одинаково непросто приходится не только женщинам, но и мужчинам. Вот, к примеру, результаты опроса о предпочтениях в одежде показали, что 81 % мужчин испытывают проблемы с подбором гардероба.
Мы в AdMe.ru не смогли остаться в стороне и, прошерстив блоги стилистов и знатоков этикета, готовы дать рекомендации всем, кто хочет, чтобы его внешний вид идеально соответствовал любой ситуации и обстановке.
Классический костюм
Главное требование к костюму: он должен сидеть на вас идеально, поэтому помощь портного в подгонке пиджака и брюк по фигуре будет не лишней. При ношении классических костюмов нужно соблюдать несколько правил.
- Нижняя пуговица однобортного пиджака никогда не застегивается.
- Нижнюю пуговицу двубортного пиджака можно оставить застегнутой или расстегнутой на свое усмотрение.
- Для классических брюк всегда актуальным остается «правило одной складки»: край брюк сзади достает каблука, а спереди образуется складка.
Рубашки и галстуки
Рубашка и галстук, как и костюм, — частое требование делового дресс-кода. Вот несколько рекомендаций стилистов, которые помогут не упасть в грязь лицом на деловых переговорах или на собеседовании с потенциальным работодателем.
- Под классический пиджак надевают только рубашки с длинным рукавом, так как неотъемлемая часть делового стиля — манжета рубашки, выглядывающая из-под рукава пиджака.
- Рубашки с коротким рукавом носят без галстука и, следуя правилу выше, без пиджака.
- Галстук должен достигать пряжки ремня.
- Лучший выбор для создания простого классического образа — однотонный галстук, который всегда темнее рубашки. Для неформального образа подойдут ультрасовременные узоры.
Носки
Носкам не принято уделять много внимания, и порой даже дырка на пятке не помешает некоторым людям их надеть. Но если следовать простым советам, то можно стать воплощением стиля буквально до пальцев ног.
- Носки должны сочетаться по цвету с брюками, а не с обувью. Носки и ботинки, слившиеся по цвету, будут выглядеть сплошным непонятным пятном и напрочь испортят любой образ.
- Неофициальный деловой стиль допускает носки с узорами.
- Носки ярких цветов следует носить только в неформальной обстановке (но если это носки-невидимки, которые не будет видно из-под обуви, то их цвет остается на ваше усмотрение).
- Длина носка, когда вы в брюках, должна быть достаточной, чтобы не оголять ногу, когда вы сидите.
Шорты
Шорты относятся к повседневному стилю одежды. Но, несмотря на всю их неформальность, без правил не обошлось.
- Стилисты рекомендуют внимательно посмотреть в зеркало и определить тип своей фигуры, а уже потом подобрать шорты, пропорциональные строению тела.
- Шорты не должны опускаться ниже колен.
- Шорты из синтетических тканей прекрасно подходят для занятий спортом — такая ткань будет меньше мяться. В повседневной жизни можно отдать предпочтение натуральным тканям.
- Шорты в офисе иногда позволены дресс-кодом, но если вы сомневаетесь, то отдайте предпочтение брюкам из легкой ткани.
Ремень и подтяжки
- Здесь все просто: или ремень, или подтяжки, но ни в коем случае не вместе.
Джинсы
Джинсы давно стали практически самым распространенным предметом одежды. Но это вовсе не означает, что надеть можно первые попавшиеся.
Обувь
Легко соблюсти правила ношения обуви и не запутаться в десятках видов сандалий и кед сможет только гуру обувного этикета. Но основные правила следует знать.
- Деловой дресс-код предписывает подбирать туфли в цвет ремня.
- Кроме того, туфли должны быть темнее брюк.
- Джинсы и лаковая обувь — сочетание довольно сомнительное.
- Сандалии, эспадрильи и некоторые другие виды текстильной обуви традиционно носятся на босу ногу. Тем, кто испытывает дискомфорт, на помощь придут короткие носки-невидимки, которые лишь прикрывают стопу.
Купальные плавки
При выборе пляжной одежды мужчинам важно не бросаться в крайности. Длинные купальные шорты ниже колена лишат вас загара, а слишком короткие плавки могут смутить окружающих.
- Оптимальная длина купальных шорт почти для всех типов фигур — середина бедра.
- Длинные шорты ниже колен оставьте серфингистам.
- Штанины не должны быть прозрачными.
- Нижнее белье под одежду для пляжа и плавания не надевают.
Вы согласны с тем, что этикет в одежде важен? Или пусть каждый носит то, что хочется?