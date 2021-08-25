25+ правил мужского стиля, которые помогут не попасть впросак даже на важных мероприятиях

Одеться так, чтобы внешний вид не вызывал неодобрительных вздохов начальства или гостей на празднике, — это целая наука, подвластная не всем. И здесь одинаково непросто приходится не только женщинам, но и мужчинам. Вот, к примеру, результаты опроса о предпочтениях в одежде показали, что 81 % мужчин испытывают проблемы с подбором гардероба.

Мы в AdMe.ru не смогли остаться в стороне и, прошерстив блоги стилистов и знатоков этикета, готовы дать рекомендации всем, кто хочет, чтобы его внешний вид идеально соответствовал любой ситуации и обстановке.

Классический костюм

Главное требование к костюму: он должен сидеть на вас идеально, поэтому помощь портного в подгонке пиджака и брюк по фигуре будет не лишней. При ношении классических костюмов нужно соблюдать несколько правил. Нижняя пуговица однобортного пиджака никогда не застегивается.

Нижнюю пуговицу двубортного пиджака можно оставить застегнутой или расстегнутой на свое усмотрение.

Для классических брюк всегда актуальным остается «правило одной складки»: край брюк сзади достает каблука, а спереди образуется складка.

Рубашки и галстуки

Рубашка и галстук, как и костюм, — частое требование делового дресс-кода. Вот несколько рекомендаций стилистов, которые помогут не упасть в грязь лицом на деловых переговорах или на собеседовании с потенциальным работодателем. Под классический пиджак надевают только рубашки с длинным рукавом, так как неотъемлемая часть делового стиля — манжета рубашки, выглядывающая из-под рукава пиджака.

Рубашки с коротким рукавом носят без галстука и, следуя правилу выше, без пиджака.

Галстук должен достигать пряжки ремня.

Лучший выбор для создания простого классического образа — однотонный галстук, который всегда темнее рубашки. Для неформального образа подойдут ультрасовременные узоры.

Носки

Носкам не принято уделять много внимания, и порой даже дырка на пятке не помешает некоторым людям их надеть. Но если следовать простым советам, то можно стать воплощением стиля буквально до пальцев ног. Носки должны сочетаться по цвету с брюками, а не с обувью. Носки и ботинки, слившиеся по цвету, будут выглядеть сплошным непонятным пятном и напрочь испортят любой образ.

Неофициальный деловой стиль допускает носки с узорами.

Носки ярких цветов следует носить только в неформальной обстановке (но если это носки-невидимки, которые не будет видно из-под обуви, то их цвет остается на ваше усмотрение).

(но если это носки-невидимки, которые не будет видно из-под обуви, то их цвет остается на ваше усмотрение). Длина носка, когда вы в брюках, должна быть достаточной, чтобы не оголять ногу, когда вы сидите.

Шорты

Шорты относятся к повседневному стилю одежды. Но, несмотря на всю их неформальность, без правил не обошлось. Стилисты рекомендуют внимательно посмотреть в зеркало и определить тип своей фигуры, а уже потом подобрать шорты, пропорциональные строению тела.

Шорты не должны опускаться ниже колен.

Шорты из синтетических тканей прекрасно подходят для занятий спортом — такая ткань будет меньше мяться. В повседневной жизни можно отдать предпочтение натуральным тканям.

Шорты в офисе иногда позволены дресс-кодом, но если вы сомневаетесь, то отдайте предпочтение брюкам из легкой ткани.

Ремень и подтяжки

Здесь все просто: или ремень, или подтяжки, но ни в коем случае не вместе.

Джинсы

Джинсы давно стали практически самым распространенным предметом одежды. Но это вовсе не означает, что надеть можно первые попавшиеся. При выборе джинсов следует руководствоваться тем же правилом, что и с шортами: модель должна соответствовать пропорциям тела. Мешковатые джинсы, к примеру, стройнят худых, но визуально добавляют килограммы тем, у кого уже есть лишний вес.

Джинсы принято носить с ремнем.

А еще их можно подворачивать.

Обувь

Легко соблюсти правила ношения обуви и не запутаться в десятках видов сандалий и кед сможет только гуру обувного этикета. Но основные правила следует знать. Деловой дресс-код предписывает подбирать туфли в цвет ремня.

Кроме того, туфли должны быть темнее брюк.

Джинсы и лаковая обувь — сочетание довольно сомнительное.

Сандалии, эспадрильи и некоторые другие виды текстильной обуви традиционно носятся на босу ногу. Тем, кто испытывает дискомфорт, на помощь придут короткие носки-невидимки, которые лишь прикрывают стопу.

Купальные плавки

При выборе пляжной одежды мужчинам важно не бросаться в крайности. Длинные купальные шорты ниже колена лишат вас загара, а слишком короткие плавки могут смутить окружающих. Оптимальная длина купальных шорт почти для всех типов фигур — середина бедра.

Длинные шорты ниже колен оставьте серфингистам.

Штанины не должны быть прозрачными.

Нижнее белье под одежду для пляжа и плавания не надевают.