25+ подарков с символом 2019 года, которые можно найти на AliExpress
Вне зависимости от того, верите ли вы в гороскопы вообще и в китайский гороскоп в частности, все же талисман грядущего года добавляет подарку символичности. В этой статье мы собрали для вас 25+ идей для полноценного новогоднего подарка или приятного дополнения к нему в виде очаровательного «хозяина» 2019 года.
Редакция AdMe.ru надеется, что вы разделяете нашу любовь к праздничной суете. Нам бы хотелось не только подать вам отличную идею, но и зарядить новогодним настроением.
1. Антистресс
2. Подушка-игрушка
3. Грелка для ног
4. Подвеска
5. Берет
6. Копилка
7. Календарь
8. Браслет
9. Зеркальце с подсветкой
10. Дверной колокольчик
11. Плащ-одеяло
12. Кольцо
13. Подушка и маска в дорогу
14. Бронзовый чайник на одного
15. Настольная лампа
16. Сережки-гвоздики
17. Чехол для телефона
18. Картина
19. Брошки
20. Bluetooth-колонка с подсветкой
21. Подставка для очков
22. Меховые наушники
23. Сумки
24. Сувенир
25. Шторка для душа
26. Свинки для любителей йоги
27. Сережки-гвоздики
Нашли еще варианты отличных подарков? Посоветуйте нашим читателям!
Фото на превью Aliexpress