25+ подарков с символом 2019 года, которые можно найти на AliExpress

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Вне зависимости от того, верите ли вы в гороскопы вообще и в китайский гороскоп в частности, все же талисман грядущего года добавляет подарку символичности. В этой статье мы собрали для вас 25+ идей для полноценного новогоднего подарка или приятного дополнения к нему в виде очаровательного «хозяина» 2019 года.

Редакция AdMe.ru надеется, что вы разделяете нашу любовь к праздничной суете. Нам бы хотелось не только подать вам отличную идею, но и зарядить новогодним настроением.

1. Антистресс

Купить можно здесь.

2. Подушка-игрушка

Купить можно здесь.

3. Грелка для ног

Купить можно здесь.

4. Подвеска

Купить можно здесь.

5. Берет

Купить можно здесь.

6. Копилка

Купить можно здесь.

7. Календарь

Купить можно здесь.

8. Браслет

Купить можно здесь.

9. Зеркальце с подсветкой

Купить можно здесь.

10. Дверной колокольчик

Купить можно здесь.

11. Плащ-одеяло

Купить можно здесь.

12. Кольцо

Купить можно здесь.

13. Подушка и маска в дорогу

Купить можно здесь.

14. Бронзовый чайник на одного

Купить можно здесь.

15. Настольная лампа

Купить можно здесь.

16. Сережки-гвоздики

Купить можно здесь.

17. Чехол для телефона

Купить можно здесь.

18. Картина

Купить можно здесь.

19. Брошки

Купить можно здесь.

20. Bluetooth-колонка с подсветкой

Купить можно здесь.

21. Подставка для очков

Купить можно здесь.

22. Меховые наушники

Купить можно здесь.

23. Сумки

Купить можно здесь.

24. Сувенир

Купить можно здесь.

25. Шторка для душа

Купить можно здесь.

26. Свинки для любителей йоги

Купить можно здесь.

27. Сережки-гвоздики

Купить можно здесь.

Нашли еще варианты отличных подарков? Посоветуйте нашим читателям!

Фото на превью Aliexpress

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