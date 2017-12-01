25 необычных машин, которые запомнятся даже тем, кто ничего не понимает в авто

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Креативность некоторых автомобилистов не знает границ. Такие машины просто созданы, чтобы веселить каждого, кто их увидел. AdMe.ru собрал лучшие примеры оригинального тюнинга.

Когда ты очень гламурная

Кажется, он случайно заехал в магазин игрушек

Милая и пушистая

Полиция тоже имеет право на роскошь

Моя прелесть

Зато не угонят

Очень, очень странный дизайн

Непонятно только, как этим управлять

Нет, она не вверх ногами

Владелец точно шутник

Выходите, машинка подъехала

Он очень брутален

Один в один

В самом деле, зачем тратиться на замену фары?

Просто идеально

Гигантские лобстеры атакуют

Будто НЛО на колесиках

Интересно, у него звонок вместо гудка?

Кажется, она устала

Безумный тюнинг

Пикачу, я выбираю тебя

Кто хотел бы покататься на банане?

Наверное, она очень медленная

Экологическая победа

Машина, которую я рисовал в детстве, существует

Кажется, ее покусали пчелы

Настоящая кофемашина

Когда у тебя очень реалистичная аэрография на авто

Хромированные колеса

Какой из этих автомобилей вам понравился больше всего?