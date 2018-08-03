25 моделей обуви, способной привнести нотку сумасшествия в любой гардероб

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Модные дизайнеры регулярно создают обувь, которая вызывает больше вопросов, чем тема глобального потепления. Например, туфли с улыбкой Чеширского Кота или акульим оскалом, подошва в несколько ярусов и ласты на каблуках, копытца единорога и обувь, с которой вообще неясно — носить ее или съесть.

AdMe.ru просмотрел массу фотографий безумного «обувного» креатива и выбрал из них 25 самых сумасшедших пар.

25. Интересно, эта модель вызывает у Ким слезы печали или радости?

24. Не уверены, что в этих туфельках будет удобно бежать за Белым Кроликом, но настроение Чеширского Кота они передают отменно

23. Одной подошвы дизайнеру явно было мало

22. Босоножки для настоящих хищниц

21. На тот случай, если внезапно случится наводнение, а ты уже будешь готова к заплыву

20. Без носков эта пара туфель смотрелась бы не так эффектно

19. Обувь на любой вкус в буквальном смысле выглядит так

18. Ботильоны, напрочь отбивающие желание смотреть вам вслед

17. А этот «хоррор» — в принципе смотреть в вашу сторону

16. К этой паре отлично подойдет футболка с надписью «Не влезай — убьет»

15. Чудесные туфли! Если только попробовать срезать поролон...

14. Отличная идея — превратить две пары старой обуви в одну

13. В таких туфельках точно не останешься незамеченной. Особенно если попытаешься пройти в них хоть метр по брусчатке

12. Наглядный пример того, как можно преобразить старые потертые туфли с помощью конструктора Lego

11. Ну или просто обклеить их упаковочным скотчем

10. Надоели серые будни и не хватает красок в жизни? Тогда вам сюда

9. Когда вышла из дома в босоножках и резко похолодало

8. Ощущение, что туфли доделывались в последний момент из всех подручных средств

7. Модный бум на «кроксы» продолжается. Теперь есть модели под названием «кроксоноски»

6. Пара щеток и умелые руки — и вуаля! Не знаем, удобно ли в них ходить, но затеять с такими босоножками уборку можно в два счета

5. Для поклонниц «Парка юрского периода»

4. Зомботуфельки для зомбо-Золушки

3. Модель для тех, кто вечно на диете и может позволить себе сладкое только в таком виде

2. Пара летних туфелек на тот случай, если забыла сделать педикюр

1. Нам всегда было интересно узнать, как ходить в такой обуви. А вот так!