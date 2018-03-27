25 крутых находок, которые были сделаны совершенно случайно
Желание найти клад с возрастом никуда не исчезает. Необязательно искать сундуки с золотом, ведь в повседневной жизни можно случайно найти совершенно неожиданные вещи — монетки без рисунка, шахматные фигуры внутри других фигур, уникальные дорожные знаки и многое другое.
AdMe.ru подобрал для вас 25 фото, которые доказывают, что впечатляющие находки могут попасться где угодно!
«Белки решили использовать машину моего друга в качестве хранилища»
Лопатка для торта продавалась вместе со свечкой
«На моей новой клавиатуре есть клавиша „Oops!“»
«На работе попалось пенни без рисунка»
Этот цыпленок родился с 4 лапками
«Моя посылка из Китая была запакована в чью-то домашнюю работу»
«Попались неразрезанные спагетти»
«Самый необычный знак Stop, который я когда-либо видел»
В этой ручке есть свой мини-лабиринт
«Мой жених нашел на пляже часть скелета какого-то животного»
«Нашел на пляже очень много маленьких ракушек»
«Мама нашла мои старые игрушки из McDonald’s, которые превращаются в роботов»
«Детеныш ящерицы греется на батарее от моего ноутбука»
«На этикетке моей футболки написана биография девушки, которая ее сшила»
«В стакане, который я использовал для красок, сформировались кристаллы»
«Нашел в магазине яйцо в морщинах»
«Попалось интересное фото самолета в полете, когда смотрел Google-карты»
«Обнаружил на работе голубого рака»
Через этот указательный столб проросло дерево
Стаканчик справа был таким же, как и вариант слева, но его поместили на глубину 350 м
Ложка со странным поворотом «головы»
В гараже нашли забытый на 40 лет классический Mercedes-Benz
«Случайно раскопал старый теннисный мяч, когда вырывал сорняки»
Фонарь с маленьким секретом
Надгробие, на котором указана необычная дата смерти — 30 февраля
А вам попадались находки, которые хотелось срочно сфотографировать, чтобы весь интернет узнал об этом?
Фото на превью TalkSickMind / Reddit