25 крутых находок, которые были сделаны совершенно случайно

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Желание найти клад с возрастом никуда не исчезает. Необязательно искать сундуки с золотом, ведь в повседневной жизни можно случайно найти совершенно неожиданные вещи — монетки без рисунка, шахматные фигуры внутри других фигур, уникальные дорожные знаки и многое другое.

AdMe.ru подобрал для вас 25 фото, которые доказывают, что впечатляющие находки могут попасться где угодно!

«Белки решили использовать машину моего друга в качестве хранилища»

Лопатка для торта продавалась вместе со свечкой

«На моей новой клавиатуре есть клавиша „Oops!“»

«На работе попалось пенни без рисунка»

Этот цыпленок родился с 4 лапками

«Моя посылка из Китая была запакована в чью-то домашнюю работу»

«Попались неразрезанные спагетти»

«Самый необычный знак Stop, который я когда-либо видел»

В этой ручке есть свой мини-лабиринт

«Мой жених нашел на пляже часть скелета какого-то животного»

«Нашел на пляже очень много маленьких ракушек»

«Мама нашла мои старые игрушки из McDonald’s, которые превращаются в роботов»

«Детеныш ящерицы греется на батарее от моего ноутбука»

«На этикетке моей футболки написана биография девушки, которая ее сшила»

«В стакане, который я использовал для красок, сформировались кристаллы»

«Нашел в магазине яйцо в морщинах»

«Попалось интересное фото самолета в полете, когда смотрел Google-карты»

«Обнаружил на работе голубого рака»

Через этот указательный столб проросло дерево

Стаканчик справа был таким же, как и вариант слева, но его поместили на глубину 350 м

Ложка со странным поворотом «головы»

В гараже нашли забытый на 40 лет классический Mercedes-Benz

«Случайно раскопал старый теннисный мяч, когда вырывал сорняки»

Фонарь с маленьким секретом

Надгробие, на котором указана необычная дата смерти — 30 февраля

А вам попадались находки, которые хотелось срочно сфотографировать, чтобы весь интернет узнал об этом?