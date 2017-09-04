25 выносящих мозг косметических средств, с помощью которых можно еще и стать красивее

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Фантазии производителей косметики можно только позавидовать! Каких только ароматов, вкусов, форм и приспособлений они не создают, чтобы только привлечь покупателя. AdMe.ru собрал для вас крутейшие образцы косметики, которые самые отчаянные даже могут испробовать на себе.

1. Бальзамы для губ с ароматом бекона и соленого огурца

Бальзамами для губ с ароматом фруктов или конфет никого уже не удивишь, а вот гигиенические помады с ароматом бекона и соленого огурчика, да еще для худеющих, самое то. Теперь ждем выхода бальзама для губ со вкусом пива.

2. Беконовое мыло и гель для душа

Изготовитель беконового бальзама для губ решил пойти дальше и выпустил на рынок еще мыло, гель для душа и даже зубную пасту с ароматом бекона! Мы готовы спорить, что на завтрак у него яичница с беконом.

3. Туалетная вода с ароматом бекона

В продолжение мясной темы для вечно голодных любителей копченого. Марка Fargginay выпустила туалетную воду Bacōn Cologne в 2 вариациях: Bacōn Classic (мясо со специями) и Bacōn Gold (мясо с лимоном). Производитель предлагает самостоятельно найти в духах аромат бекона, несмотря на обилие цветочных и цитрусовых нот.

4. Лак, меняющий оттенок в зависимости от настроения

GDi Nails выпускает лак со специальным компонентом, чутко реагирующим на изменение температуры. Если вам радостно, то кровь приливает к рукам и цвет лака изменяется.

5. Маски для лица в виде животных

Корейцы те еще выдумщики! Для желающих провести процедуры красоты они придумали полезные и необычные маски в виде мордочек животных.

6. Мыло, привлекающее кошек

«Кошки вас полюбят!» — таков слоган мыла с ароматом кошачьего корма. Даже если вы облились парфюмом, а надо подружиться с какой-то кошечкой или вымолить расположение собственной, то это мыло вам поможет.

7. Конфеты, меняющие аромат тела

Производитель этих конфеток Alpi Deo Perfume Candy гарантирует не только свежее дыхание, но и то, что после них тело начнет источать аромат розового масла и духи не понадобятся.

8. Духи в виде средства для чистки стекол

Бренд Moschino тоже решил сделать оригинальный ход и поместить ароматную жидкость в самую обычную и привычную упаковку в виде средства для мытья стекол, сделав ее таким образом оригинальной. Туалетная вода имеет свежий аромат мандарина, бергамота, малины, пиона и дерева.

9. Хайлайтер для любителей единорогов

Марка косметики ручной работы Bitter Lace Beauty представляет для своих покупательниц большой ассортимент необычных «металлических» теней. А не так давно она выпустила на рынок яркий радужный хайлайтер PRISM, который в прямом смысле оставляет на лице поцелуи единорога.

10. Приспособление для выпрямления носа

Nose Lifting Shaping Clip Clipper — специальная прищепка, с помощью которой можно выровнять нос и сделать его уже. По уверениям производителя, всего 10–15 минут в день — и через какое-то время форма носа изменится.

11. Духи с ароматами лошади, табака и декаданса

Компания For Strange Women имеет в своем арсенале немало удивительных ароматов, среди которых Horse, пахнущий лошадями, сеном и овсом; Tobacco + Leather с ароматом табака и кожи; Decadence & Debauchery, который, по уверениям производителя, вдохновлен временами декаданса и индульгенций и подойдет любителям бурлеска и водевилей.

12. Бальзамы для губ в виде бутылки вина и унитаза

А производители этих бальзамов решили не заморачиваться на поиске необычных вкусов для гурманов, а создали уникальную упаковку — в виде бутылки вина и унитаза.

13. Бутылочки лака для ногтей в виде попки

Американский бренд Bootie Babe подчеркивает сексуальность оттенков своих лаков для ногтей столь же аппетитной бутылочкой.

14. Косметика на основе соловьиного помета

Рецепт этой косметики появился в Японии еще в XVIII веке. Соловьиный помет, обработанный специальным образом, — превосходное средство для проблемной кожи, выравнивающее, осветляющее, удаляющее отмершие клетки. Сегодня марка Uguisu No Fun выпускает целый ряд косметических средств на основе соловьиного помета, которые пользуются популярностью у звезд.

15. Духи, оставляющие следы на коже

Boudicca Wode умудрился создать не только выразительный, чувственный и смелый аромат, но и наделить туалетную воду способностью оставлять «кобальтовые» следы на коже, которые, впрочем, легко стираются.

16. «Ремень» для похудения лица

А это необычное приспособление из силикона способствует похудению лица и предотвращает образование морщин.

17. Мыло для богачей

На официальном сайте мыло Cor от компании Plank стоит $ 120 за 120 граммов. В составе — натуральный «шелковый клей» селицил, экстракт панцирей красноногих крабов хитозан, 4 вида коллагена, которые все вместе, по заверениям производителя, оказывают антибактериальный эффект, разглаживают морщинки, увлажняют, защищают от ультрафиолета, помогают снимать косметику и даже нейтрализовать радиоактивное излучение.

18. Помада и тени для глаз в виде котиков

Компания Paul & Joe Beaute к своему 15-му дню рождения выпустила лимитированную коллекцию косметики в виде милых котиков. Жалко ими краситься, не правда ли?

19. Духи с ароматом свеженапечатанной книги

Аромат создал известный парфюмер Геза Шоен в соавторстве с Карлом Лагерфельдом, знаменитым букинистом и книжным коллекционером. По замыслу авторов, Paper Passion способен доставить удовольствие каждому ценителю настоящих книг не только сногсшибательным ароматом «типографской краски и хрустящих страниц», но и соответствующей упаковкой в виде книги.

20. Тренажер для мышц рта

Face Slimmer — силиконовый тренажер, призванный тренировать 12 мышц лица от провисания. Всего 3 минут в день хватит для того, чтобы значительно подтянуть овал лица и омолодиться.

21. Mimikaki — палочки для чистки ушей

Это японский продукт для чистки ушей, который на одном конце имеет мягкую пуховку для массажа, а на другом — крючок для удаления ушной серы. Палочки Mimikaki бывают любых размеров для людей разных возрастов. У японцев чистка ушей возведена в настоящий культ и даже есть специальные салоны, где можно воспользоваться услугами профессионала и получить такую практически интимную чистку.

22. Набор бальзамов со вкусом газировки

Количество вкусов бальзамов от Lip Smacker подбирается к 300, однако самые любимые и известные повторяют в точности ароматы и вкусы любимой газировки: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Dr. Pepper, Crush, 7up, а также вкус драже Skittles.

23. Антипарфюм

Туалетная вода Odeur 53 была выпущена Comme des Garcons уже достаточно давно, но до сих пор будоражит умы своим составом. Как следует из названия, здесь нашли место 53 компонента, среди которых ароматы жженой резины, асфальта, лака для ногтей, стиранного белья, бумаги, вулканического пепла, песка. Невозможно выделить какие-то отдельные ноты в аромате, он абстрактен, хорош целиком, притягателен и призван создавать комфортную ауру. Немного позже Comme des Garcons выпустили туалетную воду Odeur 71, где вдобавок к вышеперечисленным ингредиентам добавили и более привычные древесные, цветочные, цитрусовые ноты.

Бонус: Массаж огнем