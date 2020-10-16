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25+ крутых идей, которые способны прокачать ваш город на несколько уровней

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Бытует мнение, что для организации комфорта в городе нужно много финансовых затрат. На самом же деле упростить наши бытовые проблемы и улучшить качество жизни не так уж и сложно, достаточно лишь подойти к решению задачи креативно.

AdMe.ru попутешествовал по просторам интернета и нашел несколько примеров продуманного дизайна, который способен улучшить качество жизни в любом городе.

Мост в Германии раскрашен как детальки из Lego

© AMTHEGREATEST / reddit

Лестница, которая показывает, сколько калорий вы сожгли на каждой ступеньке

© splint343 / reddit

Специальный билет в кино, с помощью которого можно увидеть свое место в кинотеатре

© designboom / twitter

Мурал с краской, которая поглощает смог

© converse.polska / instagram, © converse.polska / instagram

Пчелы стремительно вымирают, и, чтобы их спасти, на остановках начали делать зеленые крыши

© jolandavginkel / twitter, © evagladness / instagram

Бетонные блоки в виде деталей Lego для предотвращения стоянки машин

© Kemro59 / reddit

Автоматические УФ-стерилизаторы на эскалаторе в торговом центре

© blacksesamepaste / reddit

Наконец кто-то придумал место, куда можно положить телефон во время шопинга

© Penguinkeith / reddit

Деревья на этой улице соответствуют цветам построек

© Bomurang / reddit

Светофор, который показывает водителям, сколько еще осталось ждать

© LucasBoevink03 / reddit

Портативные станции для мытья рук

У входа в этот туалет указывается количество доступных кабинок, а над каждой из них есть световые индикаторы, которые показывают, свободна она или занята

© between_ewe_and_me / reddit

Продуктовая тележка, которую можно прикрепить к инвалидному креслу, чтобы сделать шопинг более удобным

© Latida2828 / reddit

Ручка на двери в туалет со встроенным дозатором дезинфицирующего средства для рук

© gothamvigilante / reddit

«Кто-то связал крючком чехол на камень, который использовался как дверной упор в моем доме, чтобы дверь не хлопала слишком громко»

© mamimi77 / reddit

Простой способ обратить внимание персонала супермаркета на сломанное колесо тележки

© DerBruh / reddit

«Если ваша тележка живет своей жизнью, пожалуйста, повесьте на нее метку. Спасибо!»
Метка: «Пожалуйста, почини меня».

Компактные кресла в виде тюльпанов

© TulpiDesign / facebook, © TulpiDesign / facebook

В чеках этого ресторана есть QR-код, поэтому вы можете оплатить счет, не дожидаясь официанта

© My170 / reddit

Карта маршрута на подъемнике, чтобы вы могли заранее спланировать свой путь. И вам не нужно беспокоиться о том, что вы уроните бумажную карту или телефон

© arloading / reddit

Чтобы бедные и бездомные люди не рыскали по мусоркам в поисках бутылок, в Норвегии на мусорные баки установили специальные крепления

© idunnomysex / reddit

Держатель для велосипедистов, на который можно опереться в ожидании разрешающего сигнала светофора

© medmik / reddit

Туалеты этого ресторана меняют освещение, когда они заняты

© CliffbytheSea / reddit

Эти общественные скамейки двусторонние, поэтому вы можете выбрать, куда смотреть: на людей или на лодки

© thoughtgun / reddit

Разделительные линии продолжаются и на стене, чтобы вы могли увидеть, как припарковались

© AschoffTheTop / reddit

В этом ресторане есть встроенные в зонтики зарядные устройства для телефонов, которые работают на солнечных батареях

© liberianprince / reddit

Наклонный подъезд к дому с лестницей

© luckydice1224 / reddit

Велосипедные стойки, которые не занимают много места

© KatzMwwow / reddit

Над этим унитазом установлена раковина для экономии воды

© chongdog / reddit

Какие из этих идей вы бы применили в своем городе?

Фото на превью jolandavginkel / twitter, evagladness / instagram
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