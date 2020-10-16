25+ крутых идей, которые способны прокачать ваш город на несколько уровней

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Бытует мнение, что для организации комфорта в городе нужно много финансовых затрат. На самом же деле упростить наши бытовые проблемы и улучшить качество жизни не так уж и сложно, достаточно лишь подойти к решению задачи креативно.

AdMe.ru попутешествовал по просторам интернета и нашел несколько примеров продуманного дизайна, который способен улучшить качество жизни в любом городе.

Мост в Германии раскрашен как детальки из Lego

Лестница, которая показывает, сколько калорий вы сожгли на каждой ступеньке

Специальный билет в кино, с помощью которого можно увидеть свое место в кинотеатре

Мурал с краской, которая поглощает смог

Пчелы стремительно вымирают, и, чтобы их спасти, на остановках начали делать зеленые крыши

Бетонные блоки в виде деталей Lego для предотвращения стоянки машин

Автоматические УФ-стерилизаторы на эскалаторе в торговом центре

Наконец кто-то придумал место, куда можно положить телефон во время шопинга

Деревья на этой улице соответствуют цветам построек

Светофор, который показывает водителям, сколько еще осталось ждать

Портативные станции для мытья рук

У входа в этот туалет указывается количество доступных кабинок, а над каждой из них есть световые индикаторы, которые показывают, свободна она или занята

Продуктовая тележка, которую можно прикрепить к инвалидному креслу, чтобы сделать шопинг более удобным

Ручка на двери в туалет со встроенным дозатором дезинфицирующего средства для рук

«Кто-то связал крючком чехол на камень, который использовался как дверной упор в моем доме, чтобы дверь не хлопала слишком громко»

Простой способ обратить внимание персонала супермаркета на сломанное колесо тележки

«Если ваша тележка живет своей жизнью, пожалуйста, повесьте на нее метку. Спасибо!»

Метка: «Пожалуйста, почини меня».

Компактные кресла в виде тюльпанов

В чеках этого ресторана есть QR-код, поэтому вы можете оплатить счет, не дожидаясь официанта

Карта маршрута на подъемнике, чтобы вы могли заранее спланировать свой путь. И вам не нужно беспокоиться о том, что вы уроните бумажную карту или телефон

Чтобы бедные и бездомные люди не рыскали по мусоркам в поисках бутылок, в Норвегии на мусорные баки установили специальные крепления

Держатель для велосипедистов, на который можно опереться в ожидании разрешающего сигнала светофора

Туалеты этого ресторана меняют освещение, когда они заняты

Эти общественные скамейки двусторонние, поэтому вы можете выбрать, куда смотреть: на людей или на лодки

Разделительные линии продолжаются и на стене, чтобы вы могли увидеть, как припарковались

В этом ресторане есть встроенные в зонтики зарядные устройства для телефонов, которые работают на солнечных батареях

Наклонный подъезд к дому с лестницей

Велосипедные стойки, которые не занимают много места

Над этим унитазом установлена раковина для экономии воды