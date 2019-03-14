25 космических упаковок, ради которых стоит приобрести товар

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Для большинства из нас упаковка ровным счетом ничего не значит: это лишь обертка для товара, который мы хотим приобрести. Но, глядя на отдельные экземпляры, понимаешь, что их создатели во сто крат превысили ожидания покупателей. Убедитесь сами.

Мы в AdMe.ru стараемся окружать себя красивыми вещами и почаще замечать прекрасное вокруг нас. Вот и очередная наша подборка упаковок — наглядный пример того, что в умелых руках даже привычные и банальные вещи способны преображаться.

Набор инструментов TADA

Чай Tea Time

Травяной чай TEAPEE

Лакричные конфеты Panda

Холодный чай Kampa

Футуристический концепт приправ Space

Чай Heladiv

Презервативы Love Guide 5 размеров: огурец, морковь, банан, репа и цукини

Домашнее вино для рыбного ресторана Fish Сlub

Букет цветов, который можно разделить на части, от салона Coco Fiori

Резинки для волос Tutu ChouChou

Упаковка кофе AHA Coffee

Линия косметики Marc Jacobs

Палочки для еды Xian Gao Peng

Помада для губ MANUKA BEE

Корм для животных Purina

Апельсиновый газированный напиток Orangina

Упаковка джина Tanqueray 10

Линейка органических кормов и добавок для кошек Kitty’s Kitchen

Мыло с экстрактом календулы SPA LANA

Кухонная утварь Mr.Kitchen

Соломка «Настена-сластена»

Рыбные консервы Eternal Oceans

Косметическая линия Shiseido

Вино в пакетированной форме Rosso del Vigneto Nuovo