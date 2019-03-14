25 космических упаковок, ради которых стоит приобрести товар
Для большинства из нас упаковка ровным счетом ничего не значит: это лишь обертка для товара, который мы хотим приобрести. Но, глядя на отдельные экземпляры, понимаешь, что их создатели во сто крат превысили ожидания покупателей. Убедитесь сами.
Мы в AdMe.ru стараемся окружать себя красивыми вещами и почаще замечать прекрасное вокруг нас. Вот и очередная наша подборка упаковок — наглядный пример того, что в умелых руках даже привычные и банальные вещи способны преображаться.
Набор инструментов TADA
Чай Tea Time
Травяной чай TEAPEE
Лакричные конфеты Panda
Холодный чай Kampa
Футуристический концепт приправ Space
Чай Heladiv
Презервативы Love Guide 5 размеров: огурец, морковь, банан, репа и цукини
Домашнее вино для рыбного ресторана Fish Сlub
Букет цветов, который можно разделить на части, от салона Coco Fiori
Резинки для волос Tutu ChouChou
Упаковка кофе AHA Coffee
Линия косметики Marc Jacobs
Палочки для еды Xian Gao Peng
Помада для губ MANUKA BEE
Корм для животных Purina
Апельсиновый газированный напиток Orangina
Упаковка джина Tanqueray 10
Линейка органических кормов и добавок для кошек Kitty’s Kitchen
Мыло с экстрактом календулы SPA LANA
Кухонная утварь Mr.Kitchen
Соломка «Настена-сластена»
Рыбные консервы Eternal Oceans
Косметическая линия Shiseido
Вино в пакетированной форме Rosso del Vigneto Nuovo
Какая из упаковок произвела на вас большее впечатление?