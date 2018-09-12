30 идей маникюра, которые и вас вдохновят что-нибудь написать на ногтях

Всем женщинам нравится, когда их руки ухожены, с красивым маникюром. Но иногда хочется не просто покрыть ноготки лаком, а сделать что-нибудь интересное и актуальное. Если хотите быть в тренде - пишите на ногтях! Буквы, слоганы, мотиваторы, настроение дня, свои мечты и желания, вложенные в пару слов, - все, что душа пожелает.

А чтобы с идеями не возникло проблем, AdMe.ru выбрал для вас 25+ вариантов модного маникюра.

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А что бы на своих ноготках написали вы, дорогие наши читательницы?

Фото на превью nail_poisk / Instagram, nail_poisk / Instagram

9 На склад!
2 Комментарии
  • 12 сентября 2018
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