30 идей маникюра, которые и вас вдохновят что-нибудь написать на ногтях

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Всем женщинам нравится, когда их руки ухожены, с красивым маникюром. Но иногда хочется не просто покрыть ноготки лаком, а сделать что-нибудь интересное и актуальное. Если хотите быть в тренде - пишите на ногтях! Буквы, слоганы, мотиваторы, настроение дня, свои мечты и желания, вложенные в пару слов, - все, что душа пожелает.