25 повседневных вещей, которые смышленые дизайнеры довели до совершенства

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Все мы привыкли пользоваться электрическими чайниками, покупать продукты с указанным на них сроком годности и переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора. И кажется, что эти вещи хороши и лучше их уже не сделать. Но нет, если на чайнике можно будет выбирать температуру воды, индикатор срока годности даст обратный отсчет, а огни светофора окажутся не только сверху, но и на уровне тротуара, то мир станет чуточку удобнее.

Мы в AdMe.ru уверены, что предела совершенству нет и даже всем нам давно знакомые вещи могут обрести вторую жизнь. Доказательства — перед вами.

Детская чашка с потайным отделением под крышкой, чтобы можно было дать ребенку лекарство незаметно

Очки, которые положат конец войне между мужем и женой за телевизор

«У куртки моего ребенка на бирке есть сразу несколько мест для имени, чтобы можно было потом отдать ее младшим»

«Сестра купила вентилятор, который подключается к телефону и дует ей в лицо во время селфи, красиво раздувая волосы на фотографии. У меня на сегодня все»

«В моем тостере есть окошки, через которые можно смотреть, как печется хлеб»

И кабель вашего зарядного устройства никогда больше не запутается

Напольная лампа, которая дает много света, но занимает мало места

«В этой уборной в аэропорту есть лампочки, показывающие, какие кабинки свободны»

Устройство, которое помогает врачу найти вены у пациента

Мусорное ведро, в которое можно не высыпать мусор: оно схватит его само

Корзина для белья, которая сама складывает одежду аккуратными стопками

«На моем чайнике есть окошко с мини-игрой»

«На этом пешеходном переходе есть световые сигналы для тех, кто привык ходить, уткнувшись взглядом в свой телефон»

«У нас гости — время для модных стаканчиков»

Чайник, в котором можно выбирать, до какой температуры разогреть воду

«На упаковке лосося есть специальный датчик, показывающий, сколько осталось до истечения срока годности»

«В этом парижском супермаркете есть стойка для хранения мотоциклетных шлемов»

Жестяная банка газировки, у которой есть специальная многоразовая крышечка

Вилка и ложка в одном столовом приборе

Наконец-то кто-то придумал, как облегчить парковку

«В этом фургоне есть разъемы для подключения игровой приставки „Нинтендо 64“»

«В этой вилке есть специальное отверстие для пальца, чтобы ее было удобнее вынимать из розетки»

«У местного дантиста на потолке есть плитка с игрой „Найди Уолли“»

Футуристичный гипс: и выглядит красиво, и в любой момент можно руку почесать

Такие сиденья должны срочно появиться во всех автобусах мира, если в салоне пусто, их можно поднять и поставить ноги

«Вытяните ноги и расслабьтесь»