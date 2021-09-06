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25+ фото, которые наглядно покажут, как менялась мода на свадебные платья последние 500 лет

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Сейчас мы все уже привыкли к различным силуэтам, изысканным украшениям и изящным белым нарядам невест. А знаете ли вы, что белое платье стало классическим символом свадебной церемонии еще в середине XIX века? Королева Виктория ввела его в тренд. Но пышные празднования были и до времен правления королевы Великобритании, и невесты в те века ничуть не уступали современным красавицам.

AdMe.ru решил полистать альбомы, чтобы выяснить, как выглядели невесты в разные исторические эпохи.

Екатерина Медичи, жена Генриха II, 1533

Виктория, королева Великобритании, 1840

Евгения, императрица Франции, 1853

Александра Датская, 1863

Беатриса Великобританская, дочь королевы Виктории, 1885

Германская и британская супружеские пары, 1900

Миссис и мистер Уинстон, 1915

Мария Великобританская, графиня Хэрвуд, 1922

Ава Гарднер, 1942

Элизабет Тейлор, 1950

Наряды невест в Бельгии и США, 1960

Невесты в Лондоне и Нью-Йорке, 1967

Свадебные платья в крестьянском стиле, 1975

Журналистка Мария Шрайвер, 1986

Свадебная коллекция Кристиана Лакруа, 1990

Свадебное платье от Givenchy, 1994

Германская телеведущая Верона Пут, 2005

Платья без шлеек и со стразами на поясе, 2009–2010

Свадебные наряды от Chanel, Dolce & Gabbana и Vaishali S, 2021

Наряд какой эпохи вы бы с удовольствием примерили для собственной свадьбы?

Фото на превью Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News, East News, Image State The Print Collector/East News
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