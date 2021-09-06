25+ фото, которые наглядно покажут, как менялась мода на свадебные платья последние 500 лет

Сейчас мы все уже привыкли к различным силуэтам, изысканным украшениям и изящным белым нарядам невест. А знаете ли вы, что белое платье стало классическим символом свадебной церемонии еще в середине XIX века? Королева Виктория ввела его в тренд. Но пышные празднования были и до времен правления королевы Великобритании, и невесты в те века ничуть не уступали современным красавицам.