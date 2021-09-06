25+ фото, которые наглядно покажут, как менялась мода на свадебные платья последние 500 лет
Сейчас мы все уже привыкли к различным силуэтам, изысканным украшениям и изящным белым нарядам невест. А знаете ли вы, что белое платье стало классическим символом свадебной церемонии еще в середине XIX века? Королева Виктория ввела его в тренд. Но пышные празднования были и до времен правления королевы Великобритании, и невесты в те века ничуть не уступали современным красавицам.
AdMe.ru решил полистать альбомы, чтобы выяснить, как выглядели невесты в разные исторические эпохи.
Екатерина Медичи, жена Генриха II, 1533
Виктория, королева Великобритании, 1840
Евгения, императрица Франции, 1853
Александра Датская, 1863
Беатриса Великобританская, дочь королевы Виктории, 1885
Германская и британская супружеские пары, 1900
Миссис и мистер Уинстон, 1915
Мария Великобританская, графиня Хэрвуд, 1922
Ава Гарднер, 1942
Элизабет Тейлор, 1950
Наряды невест в Бельгии и США, 1960
Невесты в Лондоне и Нью-Йорке, 1967
Свадебные платья в крестьянском стиле, 1975
Журналистка Мария Шрайвер, 1986
Свадебная коллекция Кристиана Лакруа, 1990
Свадебное платье от Givenchy, 1994
Германская телеведущая Верона Пут, 2005
Платья без шлеек и со стразами на поясе, 2009–2010
Свадебные наряды от Chanel, Dolce & Gabbana и Vaishali S, 2021
Наряд какой эпохи вы бы с удовольствием примерили для собственной свадьбы?
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