25 доказательств того, что японцы знают толк в крутых изобретениях

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С чем у вас ассоциируется Япония? Это страна контрастов, где первозданная природа сочетается с передовыми технологиями. Так, например, еще в 1995 году вышла книга «Бесполезные японские изобретения», в которой можно было найти популярный в современном мире монопод. Конечно же, человеку, далекому от бытности азиатского народа, могут показаться странными многие из реализованных в жизнь выдумок японцев. Но факт остается фактом: они умеют делать вещи, которые будут востребованы. Пусть и через несколько десятилетий. Редакция AdMe.ru собрала для вас подборку самых необычных изобретений родом из этой удивительной страны.

Здесь нет урн, а все из-за запаха табака, который не нравится местным жителям. И если вы курите в общественном месте, услужливый полицейский предложит контейнер для мусора

Зато есть «космические» шоколадные конфеты. Такие и есть жалко!

В лифтах Осаки можно увидеть предупреждающий значок зонтика, который загорается, если на улице идет дождь

Даже у канализационных люков в стране сакуры есть своя изюминка

В Японии существует зоопарк, в котором каждый желающий может пожать лапку выдре через специальное отверстие в перегородке

Вот японский дрон, и это самая милая вещь, которую люди отправили в космос. Сегодня он летает по МКС, фотографируя космонавтов на борту и окружающую их обстановку

А это просто самолет, разрисованный покемонами. К ним у японцев особое отношение

Вот такие крутые автомобили для переезда. Они открываются не только стандартным способом, но и с боковой стороны — так намного удобнее загружать габаритную мебель

Кабинки в женских туалетах оснащены специальными устройствами, которые создают приятный искусственный звук. Все потому, что японки очень стеснительные

Популярная коллекция от известного японского дизайнера Дзюнъя Ватанабэ. Оказывается, что не только мы любим носить одежду со словами и фразами на иностранном языке

Зонтики, на которых появляются скрытые рисунки, когда на них попадает влага. Ну разве не круто?

Такие металлические столбы устанавливают на тротуарах, чтобы сдерживать слишком быстрых велосипедистов

Этот экзоскелет — разработка японских ученых. Благодаря «стальным мышцам» тело человека обретает большую физическую силу. Цена стартует от $ 5 000

Не удивляйтесь, но это бомба для ванны в стиле покебола. Внутри нее есть небольшой сюрприз — игрушечный покемон

Практически все жвачки в Японии продаются со специальными салфетками, чтобы была возможность положить использованный продукт себе в карман или сумку. Весь мусор японцы выбрасывают только дома

Просто удобные стулья для заядлых геймеров

Дизайнерские фрукты и овощи. Вполне необычно, а главное, очень даже съедобно

Будущее — это сегодня. Так подумали японцы, а потом создали холодильник, который приезжает к владельцу, когда тот его зовет

В местных магазинах можно найти специальные станки, реклама на которых призывает мужчин брить ноги

Балконы-чашки. Нестандартной архитектурой этой страны можно восхищаться бесконечно

Телефонная будка — аквариум с золотыми рыбками — одна из многочисленных достопримечательностей Киото

Из-за аниме здесь до сих пор популярны письма, написанные от руки. Для особо ленивых есть автоматы любовных писем, которые генерируют вполне осмысленный текст с человеческим почерком

Это «парковка» для зонтов, где каждый желающий может взять любой экземпляр или положить свой. Все абсолютно бесплатно

Улыбающиеся бамперы для автомобилей Suzuki Twin. Мультфильм «Тачки» в реальной жизни

И напоследок: если вы захотите сделать фото на память, имейте в виду, что большинство местных фотобудок по умолчанию редактируют глаза, делая их больше

Какие японские изобретения из этой подборки вас удивили больше всего? Делитесь в комментариях!