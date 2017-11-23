25+ вещей, которые дизайнеры создавали с заботой о людях

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Сочетание оригинального дизайна и удобства можно увидеть не только на страницах журналов. В нашей повседневной жизни все чаще встречаются гениальные решения, которые призваны сделать даже обычные задачи гораздо проще. AdMe.ru собрал самые яркие примеры того, что где-то в мире действительно все делается для людей, даже в мелочах.

Шоколадки в аэропорту с настроением — каждый может выбрать свое

В этом магазине электроники есть целый миниатюрный мир для тестирования фотоаппаратов

Лавочка, оснащенная зарядным устройством на солнечных батареях

Этот лифт показывает, сколько еще веса он может вместить

Знак пожарного выхода внизу на случай, если человек вынужден выбираться из комнаты ползком

Дизайнеру этой корзины нужно вручить премию

Для тех, кому очень лень менять бумагу

Очень наглядное предупреждение о том, что пол скользкий

В аэропорту оборудовали комнату для игры детям, которые ожидают посадки на самолет

Таксофон, с которого можно отправить текстовое сообщение

Зарядное устройство, встроенное прямо в ресторанное меню

Вилки, которыми действительно удобно пользоваться

В местном кафе бесплатно отдают кофейную гущу, чтобы ее использовали как компост

USB-порты для зарядки, встроенные прямо в поручни автобуса

Лупа в супермаркете для тех, кому сложно читать мелкий шрифт

Подставка для кофе на зонт — для тех, кому постоянно не хватает рук

Универсальный пульт, который помогает найти все ключи в доме

Торговый автомат-аптека с самым необходимым, который работает круглосуточно

Раковина для мытья рук прямо посреди торгового центра

Лифт с кнопкой вызова у пола, если вы не можете встать. Независимо от причин

«Грибочек» в парке — это шкаф, полный детских книг

Очень милый благотворительный сбор средств для собак-поводырей

На упаковке этой зубной пасты описано предназначение каждого ингредиента

Потолок в предоперационной палате больницы, снабженный дисплеями, имитирующими окно

Специальное перекрытие в дверях туалета, благодаря которому не остается просветов

Спальные кабины в аэропорту, которые можно арендовать

У зеркала в японском отеле есть нагреваемый участок, который не запотевает

Эта крышка на бутылке для лекарств сообщает вам, когда ее в последний раз открывали

В этом такси есть видеоигра для пассажира на заднем сиденье

Наверное, каждый из нас сталкивался с примерами удобного дизайна и думал: «Боже! Это же гениально!» Если и вы что-то такое замечали — расскажите нам об этом.