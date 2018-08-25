25 дизайнерских работ, авторы которых явно не страдают от отсутствия воображения
Профессия дизайнера — одна из самых творческих. И когда этих великих фантазеров не донимают заказчики с предложениями сделать белый еще белее, они создают что-то по-настоящему крутое. В нашей новой подборке — логотипы и вещицы, создававшиеся дизайнерами, которые не знают, что такое дедлайн.
Мы в AdMe.ru убеждены, что вы испытаете настоящий катарсис после просмотра этих 25 снимков с образцами действительно продуманного дизайна.
В логотипе этой транспортной компании для животных — пять мордочек
В итальянском ресторанчике круглое меню, которое показывает, как будет выглядеть пицца
Это логотип мясного ресторана
В донышке этой бутылки можно закрепить пробку
Скамья, которая выросла прямо из стены
Мини-руль для гонок на контроллере Xbox
Одна вывеска для двух магазинов, где продаются стейки и скейты
Оригинальная 3D-мозаика создает впечатление объемного рисунка на тротуаре
Световая маркировка номеров комнат в отеле
Функциональное меню в чешском кафе. При необходимости просто отматывается бумага и вносятся изменения
Оригинальная упаковка для цифровой камеры «Полароид» с будто только что напечатанной фотографией
Уникальные мерные ложки
«Капля; капелька; щепотка; немножко; чуть-чуть».
Задняя обложка книги Фрэнка Герберта «Дюна»
DUNE — «дюна» по-английски.
В туалете лондонского музея раковины расположены на разной высоте, чтобы ими могли воспользоваться дети разного роста
Игра света и тени выводит на стене название ресторана
«Прятаться».
Упаковки с ананасовыми тортами в китайском супермаркете
Книга с рецептами выглядит как надкушенная плитка шоколада
Логотип стоматологического кабинета выполнен в виде зубной щетки
Нетривиальный подход к обозначению громкости
Карусель в Гонконге оборудована специальным местом для детей на инвалидной коляске
Обозначения ванных комнат обыгрывают различия в хромосомах XX и XY
Знак Wi-Fi в ресторане быстрого питания, повторяющий силуэт бургера
Эти минималистичные часы показывают только то, что нужно знать
В этом ингаляторе есть счетчик, показывающий количество оставшихся вдохов
Упаковка японского бренда, которая выдает жвачки поштучно
Какое из этих решений показалось вам наиболее креативным и удобным?
Фото на превью tshaff138 / reddit