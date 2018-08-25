25 дизайнерских работ, авторы которых явно не страдают от отсутствия воображения

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Профессия дизайнера — одна из самых творческих. И когда этих великих фантазеров не донимают заказчики с предложениями сделать белый еще белее, они создают что-то по-настоящему крутое. В нашей новой подборке — логотипы и вещицы, создававшиеся дизайнерами, которые не знают, что такое дедлайн.

Мы в AdMe.ru убеждены, что вы испытаете настоящий катарсис после просмотра этих 25 снимков с образцами действительно продуманного дизайна.

В логотипе этой транспортной компании для животных — пять мордочек

В итальянском ресторанчике круглое меню, которое показывает, как будет выглядеть пицца

Это логотип мясного ресторана

В донышке этой бутылки можно закрепить пробку

Скамья, которая выросла прямо из стены

Мини-руль для гонок на контроллере Xbox

Одна вывеска для двух магазинов, где продаются стейки и скейты

Оригинальная 3D-мозаика создает впечатление объемного рисунка на тротуаре

Световая маркировка номеров комнат в отеле

Функциональное меню в чешском кафе. При необходимости просто отматывается бумага и вносятся изменения

Оригинальная упаковка для цифровой камеры «Полароид» с будто только что напечатанной фотографией

Уникальные мерные ложки

«Капля; капелька; щепотка; немножко; чуть-чуть».

Задняя обложка книги Фрэнка Герберта «Дюна»

DUNE — «дюна» по-английски.

В туалете лондонского музея раковины расположены на разной высоте, чтобы ими могли воспользоваться дети разного роста

Игра света и тени выводит на стене название ресторана

«Прятаться».

Упаковки с ананасовыми тортами в китайском супермаркете

Книга с рецептами выглядит как надкушенная плитка шоколада

Логотип стоматологического кабинета выполнен в виде зубной щетки

Нетривиальный подход к обозначению громкости

Карусель в Гонконге оборудована специальным местом для детей на инвалидной коляске

Обозначения ванных комнат обыгрывают различия в хромосомах XX и XY

Знак Wi-Fi в ресторане быстрого питания, повторяющий силуэт бургера

Эти минималистичные часы показывают только то, что нужно знать

В этом ингаляторе есть счетчик, показывающий количество оставшихся вдохов

Упаковка японского бренда, которая выдает жвачки поштучно

Какое из этих решений показалось вам наиболее креативным и удобным?