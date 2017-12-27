25 дизайнеров, которые перевернули представление об обычных вещах, и вышло очень круто
Дизайнерам только дай волю, и они сделают уйму интересных штук из обычных вещей. Ведь так приятно, когда то, чем ты пользуешься, одновременно и красивое, и полезное.
AdMe.ru подобрал для вас 25 примеров, когда производители отлично постарались и сделали вещи, которые выглядят шедеврально и при этом остаются практичными.
Держатель для книг, который не помешает чтению
Лампа, которая имитирует горящее полено
Использование Лего в специальном кубике Рубика для слепых
Книжный шкаф в лестнице
Стол, в котором можно вырастить мини-клумбу
Стикеры для заметок в виде кружочков колбасы
Лампа, которая как будто спрятана под обоями
Душ, струи которого поливают вас со всех сторон
Кольца, которые вместе составляют ленивца
Бургер, собранный из булочек в виде деталей Лего
Степлер, который ставит нужную дату на документе
Подставка для стаканчика кофе со своими мини-подставками для сливок
Венчик, который, помимо своей основной функции, отделяет желток от белка
Окно, которое раскладывается в мини-балкон для одного
Эта флешка показывает, сколько свободного места на ней осталось
Кресло в виде дерева с мягкими подушками на «ветках»
Кажется, будто вода стекает по кончику хвоста дракона
Стильные столовые приборы с плавными линиями
Полотенцесушитель в виде ветви дерева
Лестничные пролеты выступают в роли полок
Гитара, которая сама берет аккорды
Чемодан, который превращается в мини-шкаф. Незаменимая вещь в путешествиях
Самое удобное кресло
Набор из стаканов, имитирующий кактус
Диско-стул, который сделан из 200 м люминесцентной проволоки. Он превращается в неоновую радугу по щелчку переключателя
А какие красивые и полезные дизайнерские задумки вы встречали в последнее время? Делитесь историями и фото в комментариях!
Фото на превью unsurprisinglysmart / Reddit