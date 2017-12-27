25 дизайнеров, которые перевернули представление об обычных вещах, и вышло очень круто

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Дизайнерам только дай волю, и они сделают уйму интересных штук из обычных вещей. Ведь так приятно, когда то, чем ты пользуешься, одновременно и красивое, и полезное. AdMe.ru подобрал для вас 25 примеров, когда производители отлично постарались и сделали вещи, которые выглядят шедеврально и при этом остаются практичными.

Держатель для книг, который не помешает чтению

Лампа, которая имитирует горящее полено

Использование Лего в специальном кубике Рубика для слепых

Книжный шкаф в лестнице

Стол, в котором можно вырастить мини-клумбу

Стикеры для заметок в виде кружочков колбасы

Лампа, которая как будто спрятана под обоями

Душ, струи которого поливают вас со всех сторон

Кольца, которые вместе составляют ленивца

Бургер, собранный из булочек в виде деталей Лего

Степлер, который ставит нужную дату на документе

Подставка для стаканчика кофе со своими мини-подставками для сливок

Венчик, который, помимо своей основной функции, отделяет желток от белка

Окно, которое раскладывается в мини-балкон для одного

Эта флешка показывает, сколько свободного места на ней осталось

Кресло в виде дерева с мягкими подушками на «ветках»

Кажется, будто вода стекает по кончику хвоста дракона

Стильные столовые приборы с плавными линиями

Полотенцесушитель в виде ветви дерева

Лестничные пролеты выступают в роли полок

Гитара, которая сама берет аккорды

Чемодан, который превращается в мини-шкаф. Незаменимая вещь в путешествиях

Самое удобное кресло

Набор из стаканов, имитирующий кактус

Диско-стул, который сделан из 200 м люминесцентной проволоки. Он превращается в неоновую радугу по щелчку переключателя

А какие красивые и полезные дизайнерские задумки вы встречали в последнее время? Делитесь историями и фото в комментариях!