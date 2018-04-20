25 дизайнеров, которые продумывают все до мелочей

Когда дизайнеры берутся за работу, иногда получаются не только визуально красивые, но и полезные вещи. Даже незначительная мелочь, измененная в привычных нам вещах, может сделать их использование более комфортным.

AdMe.ru подобрал 25 примеров, когда дизайнеры знали, что доработать в привычных вещах, чтобы те стали в несколько раз лучше.

Дверная ручка для тех, кто в перчатках

Тюльпаны в этом саду высажены в форме тюльпанов

Микроволновая печь на упаковке показывает, сколько нужно готовить это блюдо

В этой подставке есть отверстия под почти пустые бутылки, чтобы хранить их в перевернутом виде

На этом люке в Сиэтле — карта города

Ложка, которая поможет не рассыпать специи/ кофе/ муку, так как силиконовый валик смахивает «горку»

«В моем офисе мониторы убираются в стол, что помогает освободить больше места»

Краны, которые включаются при помощи коленей

Стойка для скейтов с замками

Полка-трансформер для тех, кто пока не определился, какую хочет

В этом кафе детское меню расположено на стойке на уровне глаз ребенка

Силиконовые формы для того, чтобы сохранить надрезанные цитрусовые свежими

В аэропортах и гостиницах Китая на таких стойках можно брать внешний зарядный блок напрокат

Держатель для книги, с которым странички не будут произвольно переворачиваться

В этом ресторане на стойке оплаты установили мини-алкотестер

«Алкотестер.

Подождите 10 минут после последнего приема напитка для получения правдивых результатов.

Вставьте соломинку. (Ждите/ Дуйте)

Проверьте дыхание, прежде чем уйти.

Оплата пойдет на благотворительность. Вставьте четвертаки».

Ярлыки прикреплены к кусочку ткани, поэтому вы можете обрезать их, и линия обреза не будет натирать кожу

В пиццерии к каждому заказу с собой дают инструкцию, которая поможет правильно разогреть пиццу и не испортить ее вкус дома

Как вернуть вашу пиццу к жизни!

1. Забудьте про микроволновку.

2. Положите пиццу в антипригарную сковороду.

3. Прожарьте пару минут (до того момента, как нижняя часть пиццы станет хрустящей).

4. Налейте пару капель воды (не касаясь пиццы) и убавьте огонь до минимума.

5. Накройте и прожарьте около минуты.

6. Готово! Наслаждайтесь!

В этом отеле ручка для включения душа находится справа, чтобы вы не намочились, пока его включаете

Замок на этой двери в садике расположен очень высоко, чтобы дети не смогли открыть его

Кокосы в Китае, из которых очень удобно пить

Рампа для инвалидных колясок встроена в ступеньки

Браслет, в котором можно хранить ключи во время пробежки

Розетки, которые можно крепить друг к другу, как соты

На этой подставке под пиво проявляется рисунок, как только она соберет достаточно влаги

На этой площадке есть качели для людей с ограниченными возможностями

А с каким практичным дизайном сталкивались вы в последнее время?

Фото на превью kozman7 / Reddit

4 На склад!
2 Комментарии
  • 20 апреля 2018
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