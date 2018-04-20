25 дизайнеров, которые продумывают все до мелочей
Когда дизайнеры берутся за работу, иногда получаются не только визуально красивые, но и полезные вещи. Даже незначительная мелочь, измененная в привычных нам вещах, может сделать их использование более комфортным.
AdMe.ru подобрал 25 примеров, когда дизайнеры знали, что доработать в привычных вещах, чтобы те стали в несколько раз лучше.
Дверная ручка для тех, кто в перчатках
Тюльпаны в этом саду высажены в форме тюльпанов
Микроволновая печь на упаковке показывает, сколько нужно готовить это блюдо
В этой подставке есть отверстия под почти пустые бутылки, чтобы хранить их в перевернутом виде
На этом люке в Сиэтле — карта города
Ложка, которая поможет не рассыпать специи/ кофе/ муку, так как силиконовый валик смахивает «горку»
«В моем офисе мониторы убираются в стол, что помогает освободить больше места»
Краны, которые включаются при помощи коленей
Стойка для скейтов с замками
Полка-трансформер для тех, кто пока не определился, какую хочет
В этом кафе детское меню расположено на стойке на уровне глаз ребенка
Силиконовые формы для того, чтобы сохранить надрезанные цитрусовые свежими
В аэропортах и гостиницах Китая на таких стойках можно брать внешний зарядный блок напрокат
Держатель для книги, с которым странички не будут произвольно переворачиваться
В этом ресторане на стойке оплаты установили мини-алкотестер
«Алкотестер.
Подождите 10 минут после последнего приема напитка для получения правдивых результатов.
Вставьте соломинку. (Ждите/ Дуйте)
Проверьте дыхание, прежде чем уйти.
Оплата пойдет на благотворительность. Вставьте четвертаки».
Ярлыки прикреплены к кусочку ткани, поэтому вы можете обрезать их, и линия обреза не будет натирать кожу
В пиццерии к каждому заказу с собой дают инструкцию, которая поможет правильно разогреть пиццу и не испортить ее вкус дома
Как вернуть вашу пиццу к жизни!
1. Забудьте про микроволновку.
2. Положите пиццу в антипригарную сковороду.
3. Прожарьте пару минут (до того момента, как нижняя часть пиццы станет хрустящей).
4. Налейте пару капель воды (не касаясь пиццы) и убавьте огонь до минимума.
5. Накройте и прожарьте около минуты.
6. Готово! Наслаждайтесь!
В этом отеле ручка для включения душа находится справа, чтобы вы не намочились, пока его включаете
Замок на этой двери в садике расположен очень высоко, чтобы дети не смогли открыть его
Кокосы в Китае, из которых очень удобно пить
Рампа для инвалидных колясок встроена в ступеньки
Браслет, в котором можно хранить ключи во время пробежки
Розетки, которые можно крепить друг к другу, как соты
На этой подставке под пиво проявляется рисунок, как только она соберет достаточно влаги
На этой площадке есть качели для людей с ограниченными возможностями
А с каким практичным дизайном сталкивались вы в последнее время?
Фото на превью kozman7 / Reddit