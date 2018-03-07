25 человек, которые раньше были модниками, а теперь недоумевают по поводу своих фотографий

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Мода сменяется очень быстро: иногда достаточно 5 лет, чтобы мнение о стиле кардинально изменилось. В результате мы смотрим на свои фото из прошлого и не понимаем, как могли считать «это» хорошим вкусом?

AdMe.ru собрал самые эпичные снимки, которые показывают, какими странными были когда-то популярные вещи.

«Я часто задавался вопросом, почему надо мной издевались в школе»

«Не знаю, почему я в 6-м классе выглядела 35-летней женщиной, но эта прическа все еще преследует меня»

«В школе я думал, что любовь к тяжелой музыке делает меня крутым»

«На фото я в 7-м классе. В очках моей мамы»

«Я была фигуристкой в 9 лет. Мне сказали, что я хорошо выгляжу на фото. Они солгали»

«Только посмотрите на эту прическу и мою шелковую рубашку»

«Таким я был в старшей школе»

«Мой муж нашел мой фотоальбом первокурсника»

«В детстве я считал себя крутым хулиганом»

«Я хотела быть похожей на Снуп Догга»

«Мое школьное фото. Да, я Супермен-еврей»

«Когда моя дочь спрашивает, почему она не может носить вещи, которые считает крутыми, я показываю ей мое фото в старшей школе»

«2005 год: плохие шляпы и первые попытки сделать макияж»

«Это моя школьная фотография 2007 года»

«Я думала, что выгляжу гламурно»

Фото со школьных танцев 1950-х годов

«Нашел это фото времен учебы в старшей школе»

«Я фотографировался так специально, чтобы показать первую пробивающуюся щетину»

«Я правда думала, что я крутая»

«Это я занимаюсь интернет-серфингом в 2001-м»

«Ежегодное фото в колледже в стиле панк-рок»

«Я чувствовал себя очень крутым чуваком»

«Да, это мои волосы в 2012 году. Да, я тратила час каждый день, чтобы их уложить»

«Я подкупил школьного фотографа, чтобы сделать это фото»

«Пышные волосы, блестки и синие тени — самое крутое фото в старшей школе»

А какие нелепые веяния моды помните вы?