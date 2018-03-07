25 человек, которые раньше были модниками, а теперь недоумевают по поводу своих фотографий
Мода сменяется очень быстро: иногда достаточно 5 лет, чтобы мнение о стиле кардинально изменилось. В результате мы смотрим на свои фото из прошлого и не понимаем, как могли считать «это» хорошим вкусом?
AdMe.ru собрал самые эпичные снимки, которые показывают, какими странными были когда-то популярные вещи.
«Я часто задавался вопросом, почему надо мной издевались в школе»
«Не знаю, почему я в 6-м классе выглядела 35-летней женщиной, но эта прическа все еще преследует меня»
«В школе я думал, что любовь к тяжелой музыке делает меня крутым»
«На фото я в 7-м классе. В очках моей мамы»
«Я была фигуристкой в 9 лет. Мне сказали, что я хорошо выгляжу на фото. Они солгали»
«Только посмотрите на эту прическу и мою шелковую рубашку»
«Таким я был в старшей школе»
«Мой муж нашел мой фотоальбом первокурсника»
«В детстве я считал себя крутым хулиганом»
«Я хотела быть похожей на Снуп Догга»
«Мое школьное фото. Да, я Супермен-еврей»
«Когда моя дочь спрашивает, почему она не может носить вещи, которые считает крутыми, я показываю ей мое фото в старшей школе»
«2005 год: плохие шляпы и первые попытки сделать макияж»
«Это моя школьная фотография 2007 года»
«Я думала, что выгляжу гламурно»
Фото со школьных танцев 1950-х годов
«Нашел это фото времен учебы в старшей школе»
«Я фотографировался так специально, чтобы показать первую пробивающуюся щетину»
«Я правда думала, что я крутая»
«Это я занимаюсь интернет-серфингом в 2001-м»
«Ежегодное фото в колледже в стиле панк-рок»
«Я чувствовал себя очень крутым чуваком»
«Да, это мои волосы в 2012 году. Да, я тратила час каждый день, чтобы их уложить»
«Я подкупил школьного фотографа, чтобы сделать это фото»
«Пышные волосы, блестки и синие тени — самое крутое фото в старшей школе»
А какие нелепые веяния моды помните вы?
Фото на превью shortnblu/reddit