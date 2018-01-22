25 человек, чья фантазия должна стать народным достоянием

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Бытует мнение, что лишь 1 человек из 50 способен генерировать новые идеи, но мы позволим себе в этом усомниться. Достаточно оглядеться вокруг, и вы обязательно заметите что-то уникальное: например, нестандартный способ решения бытовой проблемы или креативное оформление скучного интерьера. AdMe.ru предлагает вашему вниманию 25 фотографий, на которых запечатлены творения людей, чьей смекалке и фантазии можно только позавидовать.

Парень добавляет себя на обложки культовых альбомов

И у него это отлично получается: обложки выглядят так, словно он там был всегда. Больше работ Игоря Липчанского вы найдете тут.

Как австралийцы знакомятся в Tinder

Баскетбольная площадка в Париже

Кукольник Рики Сайерс сделал для пожилой посетительницы парка в Вашингтоне марионетку, при помощи которой она может кормить белок

«Больше он меня не забодает»

«Лиам Ниссан»

Боги маркетинга

«Пришел в строительный магазин и увидел это»

Скульптура из покрышек и цепей

«Мой друг любит делать пирожные, которые отвечают последним трендам»

А все дело в очередном нелепом интернет-челлендже среди подростков, которые на спор съедают капсулы с моющим средством, несмотря на предупреждение на упаковке. Как бы забавно это ни выглядело, принимать участие в таком «развлечении» опасно для здоровья. Уж лучше есть калорийные сладости.

В этом городе люди вяжут «одежду» для деревьев. Не совсем ясно, зачем, но все равно круто

Так выглядят настоящие фанаты вязания

Когда у тебя нет денег на готовый набор, но есть куча различных деталей Лего

На этом фото вовсе не торт, а 18-килограммовый брусок сыра. Именинница и гости остались довольны

«Я держу в машине коробку с офисными принадлежностями, так что, если меня остановит полицейский, я могу сказать, что меня уволили и мой день уже и так хуже некуда»

Так вот для чего они нужны на самом деле

Пицца не предаст

«Моя девушка сделала подушечку для иголок в виде кактуса»

«Кто-то из моих соседей слепил падающего снеговика»

«Впервые взял дочку кататься на коньках. Она хотела, чтобы мы были одеты в похожие костюмы»

Основами для фотографий служат запечатленные на них части дверей

В стульях в ресторане на горнолыжном курорте предусмотрены отделения для шлемов и перчаток

«Я сделал мини-пиццу и коробку для нее»

«Сестра потратила несколько месяцев, чтобы связать этот плед мне в подарок»

«Моему пожилому отцу нужны ходунки, но он боится, что с ними будет выглядеть немощным. Я придумал фальшивую рекламу „спортивных ходунков“, чтобы сделать его счастливым»